新华社巴黎11月9日电（记者徐永春）正在法国巴黎举行的联合国教育科学文化组织第42届大会9日通过了在中国上海设立教科文组织国际STEM（科学、技术、工程和数学）教育研究所的决议，标志着教科文组织一类中心首次落户中国。

教科文组织大会教育委员会当天审议了该决议。各国赞赏教科文组织秘书处所做工作，支持关于在上海建立中心的决议草案。随后，会议主席宣布决议通过，各国代表纷纷向中国代表团表示热烈祝贺。

中国代表团团长、教育部部长怀进鹏在决议通过后的发言中表示，教科文组织的这一决议体现了会员国面向未来的远见卓识和团结合作的崇高精神，新研究所的设立对于提升教科文组织在相关领域领导力、实现本组织宗旨使命、应对当前复杂挑战、推动全球教育变革将产生积极影响。中国将认真履行承诺，全力配合教科文组织秘书处落实好本次大会决议，支持秘书处做好研究所的各项筹备工作，推动研究所早日建成运行。

国际STEM教育研究所系教科文组织组成部分，是教科文组织在全球设立的第10个一类中心，也是在欧美之外首个全球性一类中心。其主要职能是促进科学、技术、工程和数学领域从幼儿到成人各个阶段包容、公平、适切和优质的全民教育，发挥STEM教育领域信息交流中心、网络中心、资源中心和能力建设中心的作用，服务教科文组织战略和会员国需求，为联合国可持续发展议程及世界和平与发展作出贡献。

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