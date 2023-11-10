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以军在加沙行动“战术性局部暂停” 杰哈德欲释两人 三分钟速览巴以战事新情况

2023年11月10日08:56 | 来源：新华网
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以色列国防军11月6日发布的照片显示，以军地面部队在加沙地带内部开展军事行动。新华社发

以色列国防军9日晚发表声明说，以军在加沙地带的行动进行了“战术性局部暂停”；巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）下属的圣城旅9日晚也发表声明，宣布考虑准备释放两名被扣押人员。请跟随新华社记者，三分钟速览昨夜今晨巴以战事新情况→

强调“暂停”非停火

以色列国防军在声明中强调，“战术性局部暂停”不是在加沙地带停火，是出于为加沙地带平民提供人道主义援助考虑，且这一暂停在时间和区域上都是有限的。

声明说，以方为加沙地带平民提供人道主义通道，让他们能够暂时向南迁移到更加安全的地区，从而获得人道主义援助。

11月9日，在加沙地带南部城市拉法，人们在一个临时分发点排队领取食物。新华社发（哈立德·奥马尔摄）

以色列总理办公室9日晚发表声明说，以军在加沙地带的战斗仍在继续，如果巴勒斯坦武装人员不释放被扣押人员，以方不会停火。以方再次呼吁加沙地带居民向南撤离，8日约有5万名加沙地带居民使用了自北向南的安全通道。

以色列国防军当天早些时候发表声明说，自10月7日本轮巴以冲突爆发以来，已有约9500枚火箭弹发射向以色列，其中大部分来自加沙地带。以军使用了分别应对短程、中程和远程导弹威胁的“铁穹”“大卫弹弓”和“箭”式防空系统，目前已拦截约2000枚火箭弹。此外，自以军在加沙地带开展地面进攻以来，来自加沙地带的火箭弹数量“显著减少”。

加沙地带卫生部门9日宣布，自10月7日以来，以军在加沙地带的军事行动已造成10790名巴勒斯坦人死亡。以色列官方公布的数据显示，本轮冲突造成以方约1400人死亡，还有约240人被扣押在加沙地带。

“准备”释放两名被扣押人员

巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）下属的圣城旅9日晚发表声明，宣布出于“人道主义”考虑准备释放两名被扣押人员。

声明说，准备释放的两人是一名妇女和一名男孩，圣城旅将在安全条件允许的情况下释放两人。声明未说明两名被扣押人员的国籍。

11月7日，在以色列特拉维夫，人们向死者寄托哀思，并为被挟持的人员祈祷。新华社发（托默·诺伊贝格摄/基尼图片社）

以色列军方发言人哈加里拒绝回应两人是否获释的问题，并表示圣城旅的相关声明是“心理战”。

巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）下属武装派别卡桑旅同日发表声明说，以军对加沙地带的空袭导致一名被扣押女兵死亡。

“中方对此深感痛心”

中国政府中东问题特使翟隽9日在巴黎出席由法国倡议召开的支援加沙平民国际人道主义会议。法国、巴勒斯坦等国领导人或代表以及联合国、欧盟等国际和地区组织负责人与会。

翟隽在发言中表示，巴以此轮冲突已延宕月余，导致大量平民伤亡，人道主义形势急剧恶化。中方对此深感痛心。我们反对和谴责一切伤害平民、违反国际法的做法。

11月9日，在加沙地带南部城市汗尤尼斯，人们在遭以色列袭击后的建筑废墟中实施救援。新华社发（亚西尔·库迪摄）

翟隽说，中方支持一切旨在推动冲突降级、恢复和平的努力，欢迎任何有利于保护平民、缓解人道危机的倡议。中方一贯支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利的正义事业，真诚希望看到巴以和平共处，长期以来积极劝和促谈。

翟隽表示，此轮冲突发生后，中方同有关各方开展了密集沟通，全力推动局势降温，保护平民免受伤害，并通过联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处、巴勒斯坦民族权力机构向加沙人民提供现汇援助，向加沙地带提供食品、药品等紧急人道主义援助物资。我们还将根据加沙人民需要，继续提供各种形式的人道援助。

翟隽说，中国将继续同国际社会有关各方一道，为尽早平息加沙战火、缓解加沙人道主义局势、推动巴勒斯坦问题重回“两国方案”正确轨道而不懈努力。（综合新华社驻外记者报道；编辑：马骁、刁泽、闫珺岩）

(责编：卫嘉、白宇)

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