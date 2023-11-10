人民网嘉兴11月10日电 （记者符园园）“短短的几年内，中国互联网技术的发展速度令人惊叹！” 巴西互联网指导委员会董事会成员拉斐尔·伊万格利斯塔在乌镇参加世界互联网大会期间接受了人民网专访，他认为，中国在建立科研创新激励机制、制定公共政策以保障并促进经济发展等方面为全世界，特别是全球南方国家提供了许多宝贵经验。

巴西互联网指导委员会董事会成员拉斐尔·伊万格利斯塔在青年与数字未来论坛作主旨演讲。人民网记者 符园园摄

11月9日，世界互联网大会乌镇峰会青年与数字未来论坛在浙江乌镇举办，拉斐尔受邀参加并作主旨演讲。作为首次参加乌镇峰会的“新朋友”，拉斐尔最关注的话题莫过于互联网技术的发展。

近年来，人工智能技术迅速崛起。拉斐尔认为，人工智能的优势是显而易见的，但同时也面临巨大的挑战。“开发人工智能需要从互联网收集大量的数据样本，这是一种共同利益。因此，在制定法律法规实现利益公平分配、制定技术政策让科技落后的地方也能实现共同发展等方面，我们仍然面临相当大的挑战。”

当今世界，各国命运休戚相关。面对互联网时代的挑战，没有哪个国家能够置身事外，合作共赢才是唯一正道。谈及中国与巴西在互联网领域的合作，拉斐尔认为，两国在互联网领域的合作潜力巨大，中国在网络平台监管、个人信息保护及人工智能技术等方面的经验十分值得借鉴，而巴西在整合学术界、企业界及政府部门等行业共同推动互联网发展方面也有好的做法。“巴西应该加强南南合作，学习中国的相关做法，并结合自身的情况，从中国的经验中汲取灵感。”拉斐尔说。

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