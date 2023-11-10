人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

巴西互联网指导委员会董事会成员：中国互联网发展为世界提供宝贵经验

2023年11月10日08:35 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网嘉兴11月10日电 （记者符园园）“短短的几年内，中国互联网技术的发展速度令人惊叹！” 巴西互联网指导委员会董事会成员拉斐尔·伊万格利斯塔在乌镇参加世界互联网大会期间接受了人民网专访，他认为，中国在建立科研创新激励机制、制定公共政策以保障并促进经济发展等方面为全世界，特别是全球南方国家提供了许多宝贵经验。

巴西互联网指导委员会董事会成员拉斐尔·伊万格利斯塔在青年与数字未来论坛作主旨演讲。人民网记者 符园园摄

巴西互联网指导委员会董事会成员拉斐尔·伊万格利斯塔在青年与数字未来论坛作主旨演讲。人民网记者 符园园摄

11月9日，世界互联网大会乌镇峰会青年与数字未来论坛在浙江乌镇举办，拉斐尔受邀参加并作主旨演讲。作为首次参加乌镇峰会的“新朋友”，拉斐尔最关注的话题莫过于互联网技术的发展。

近年来，人工智能技术迅速崛起。拉斐尔认为，人工智能的优势是显而易见的，但同时也面临巨大的挑战。“开发人工智能需要从互联网收集大量的数据样本，这是一种共同利益。因此，在制定法律法规实现利益公平分配、制定技术政策让科技落后的地方也能实现共同发展等方面，我们仍然面临相当大的挑战。”

当今世界，各国命运休戚相关。面对互联网时代的挑战，没有哪个国家能够置身事外，合作共赢才是唯一正道。谈及中国与巴西在互联网领域的合作，拉斐尔认为，两国在互联网领域的合作潜力巨大，中国在网络平台监管、个人信息保护及人工智能技术等方面的经验十分值得借鉴，而巴西在整合学术界、企业界及政府部门等行业共同推动互联网发展方面也有好的做法。“巴西应该加强南南合作，学习中国的相关做法，并结合自身的情况，从中国的经验中汲取灵感。”拉斐尔说。

(责编：苏缨翔、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部