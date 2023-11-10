新华社上海11月9日电 进博观察：这封“进博邀请信”寓意深刻

新华社记者缪培源 王嘉伟 王辰阳

进博会作为中国致力于扩大对外开放的重要举措，已成为各国企业进入中国市场的“快速通道”。今年共有289家世界500强和行业龙头企业接受“进博邀请信”，共赴“进博之约”，数量超过历届水平，体现了进博会强大的吸引力，也证明中国开放的大门只会越开越大。

通过进博会，全球参展商建起互信桥梁。作为全球共享的国际公共产品，进博会始终致力于推动各方实现共同繁荣进步。一路走来，进博会已成为跨国企业的年度行业大聚会。

总部位于美国宾夕法尼亚州的全球化工巨头空气产品公司在中国发展超过35年，是首批进入中国市场的跨国气体公司。“进博会是一个窗口，也是一个起点。”空气产品公司中国区总裁苏俊雄说，“它除了促成交易，还为我们与地方政府和客户之间达成更广范围、更深层次的合作搭建桥梁。”

联合国贸易和发展会议（贸发会议）秘书长蕾韦卡·格林斯潘表示，进博会发挥了倡导开放市场、促进国际贸易的作用。进博会“强调了平衡贸易关系的重要性，这对世界上许多国家来说极其重要”。

通过进博会，全球参展商为中国市场投下信任票。作为推动高水平开放的平台，进博会上发布的措施如展客商入境便利、展品留购税收优惠、加强知识产权保护等，优化了国内营商环境。越来越多的跨国企业正寻求通过“进博窗口”扩大对华合作。

美国医药企业欧加隆携多款新品再赴进博之约。欧加隆全球高级副总裁、中国区总裁吴泽发说，近年来，中国政府不断加大对外开放力度，不仅积极出台并实施外商投资法，也在持续深化医疗改革，改善医疗可及性与质量。“这些举措在有效激发市场活力的同时，让我们这些在华跨国药企备受鼓舞，更加有信心加大对中国的投入、加速引入创新、与中国市场共成长。”

西门子全球执行副总裁肖松表示，中国拥有齐全的产业体系、完备的基础设施、丰富的人才资源和巨大的市场空间，中国的供应链体系具有巨大的韧性和潜力，稳定高效的供应链体系对西门子全球业务发展起着重要支撑作用。西门子将继续植根中国，为助力中德、中欧乃至全球产业务实合作作出贡献。

新西兰乳业巨头恒天然集团首席执行官迈尔斯·赫里尔说，恒天然深耕中国市场40多年，在中国取得了巨大成功，对中国市场的未来充满信心。中国在全球供应链和产业链中的重要性是巨大的，中国市场在采购和生产中都扮演着关键角色。

通过进博会，中国为全球经济复苏注入更多信心。当前，世界经济需要各国同舟共济、共谋发展。中国的发展离不开世界，世界的发展也需要中国。

数据显示，今年上半年，中国实际使用外资金额整体规模保持稳定、引资质量持续提升，全国新设外商投资企业2.4万家，同比增长35.7%，高技术产业引资增长7.9%；中国货物贸易进出口总值20.1万亿元，同比增长2.1%，规模在历史同期首次突破20万亿元；服务进出口总额达3.1万亿元，同比增长8.5%。

通过进博会，外资真切看到了中国信守开放承诺，与世界共赢。今年以来，多家跨国企业高管密集来华，纷纷宣布加大在华投入也足以表明跨国企业对中国投资环境和发展前景的信心。

中国大市场，世界大机遇。中国奉行互利共赢的开放战略，推动构建新发展格局，以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业，这将为世界各国带来前所未有的机遇。

信心比黄金更重要。进博会场馆里热络的场景，中国经济稳健的数据，为“世界经济的大海”点亮灯塔的航标，合作才能共赢、行稳方能致远。（参与记者：马倩、有之炘）

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