新华社上海11月9日电 综述：芬兰官员对芬中合作充满期待

新华社记者

由芬兰国家商务促进局主办的芬兰国家馆5日正式亮相第六届中国国际进口博览会，此次共有17家芬兰企业共同参展。芬兰官员日前在接受新华社记者采访时表示，进博会是芬中企业合作的重要联通渠道，为企业开展合作、加强伙伴关系和深挖商业潜力提供机会，他们对两国合作充满期待。

芬兰农林部长萨丽·埃萨耶说，中国举办进博会汇聚全球企业，令人印象深刻。中国快速的城镇化进程以及对创新和可持续技术日益增长的需求为芬兰企业提供了巨大商机。双方在食品、健康、循环经济和清洁技术等领域合作潜力巨大。

“我们对增进两国间的贸易合作充满信心，”埃萨耶说，“希望芬兰企业进一步给中国消费者提供更加丰富、多元的产品。”

芬兰农林部常务秘书亚娜·胡苏-卡利奥期待芬兰的天然产品在进博会受到欢迎。她说，中国市场巨大，扩大开放的信号非常清晰，“中国愿意与其他国家合作，重视构建开放的国际贸易体系”。芬中加强双边合作互利双赢，将为两国企业带来更多机遇。

本届进博会上，芬兰国家馆17家企业覆盖能源、化工涂料、建筑材料、机器制造、林业和造纸、信息数字化及生活设计、食品等领域。芬兰驻华大使孟蓝表示，芬兰与中国的经贸合作具有坚实基础，展望未来，芬中两国在绿色转型、低碳减排、健康及消费领域有更多合作可能性。

芬兰驻上海总领事嵇安诺说，中国对欧洲企业和跨国公司具有强大吸引力，进博会有助于跨国企业提升在华知名度、拓展在华市场。

芬兰是中国在北欧地区第三大贸易伙伴。中国连续多年成为芬兰在亚洲最大贸易伙伴。中国海关统计数据显示，2022年中芬双边贸易额达98.3亿美元，比上年增长7.6%。（参与记者：王嘉伟、马倩、程思琪）

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