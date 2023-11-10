新华社巴黎11月9日电（记者唐霁 张百慧）由法国总统马克龙倡议召开的支援加沙平民国际人道主义会议9日在巴黎举行，法国、塞浦路斯、巴勒斯坦、希腊、卢森堡、斯洛文尼亚、爱尔兰、约旦等国家政要或官员，以及联合国、红十字国际委员会、欧盟等国际和地区组织负责人与会。

马克龙在致辞中表示，加沙地带的人道主义形势严峻，而且每天都在恶化。他呼吁在该地区尽快实现人道主义停火，并实现最终停火。他还宣布，法国2023年向加沙的人道主义援助总额将从2000万欧元增加到1亿欧元。

巴勒斯坦总理阿什提耶在会上指出：“以色列发动的不是针对哈马斯的战争，而是针对全体巴勒斯坦人民的战争。”

埃及外交部长舒凯里认为，以色列政府正在做的事情“远远超出了自卫范围”，他认为国际社会不能对以色列的违法行为保持沉默。

法国外交部就此次大会对媒体吹风时说，加沙地带的巴勒斯坦平民缺乏电力、水和医疗用品等，人道主义状况极为严峻。本次支援加沙平民国际人道主义会议希望达成三个目标：一是采取行动，尊重国际人道主义法、保护平民及人道主义救援人员，并加强人道主义准入；二是在卫生、水、能源和食品方面，加强国际人道主义救援；三是呼吁动员起来，支持在加沙开展救援活动的国际机构和组织。

法国外交部还表示，根据联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处的需求，参会代表讨论了落实救援巴勒斯坦平民的具体举措和财政支持，如搭建野战医院以及建立人道主义空中或海上桥梁等。

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