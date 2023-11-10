人民网上海11月10日电 （记者赵益普）澳大利亚矿业巨头力拓集团首席执行官雅各布·斯陶斯赫尔姆（中文名石道成）日前在上海接受人民网记者专访时表示，力拓集团一直通过多种方式积极参与中国国际进口博览会，希望借助进博会继续深化同中国伙伴们长期、密切的合作。“中国市场对于力拓乃至所有国际矿业公司而言都非常重要。中国经济正在高质量发展，力拓对于在华业务非常有信心。”石道成说。

今年5月，力拓集团与中国国际进口博览局签订了2024—2028年长期参展合作备忘录，成为首家签约未来5年进博会的世界500强企业。在今年的进博会上，力拓集团第二次以参展商身份参与，并且出现在了技术装备展区“能源低碳及环保技术专区”，展示了该集团推进低碳转型和助力行业价值链脱碳的最新实践和应用。石道成说，如今的中国更加重视高质量发展，并提出了“双碳”目标，而低碳转型也是力拓的企业战略之一。“近年来，我们一直在推广高品位的铁、铜、铝等矿石，同中国合作伙伴共同开发的几内亚西芒杜高品位铁矿石项目也将在未来减少碳排放。”石道成说，力拓正与中国宝武钢铁集团有限公司、首钢集团有限公司以及清华大学等企业机构合作研发低碳钢铁，探索可持续发展的路径。

这是石道成第一次来现场参与进博会。他表示，中国市场对于力拓集团至关重要，甚至对于所有的国际矿业公司都非常重要。“没有过去几十年中国工业的蓬勃发展，就没有力拓的今天。因此我们非常重视进博会，希望通过这个平台了解更多中国客户的当下需求，洞悉市场的未来趋势。”石道成说，在进博会上，外国企业不仅可以收获业务订单，还可以得到商业灵感。

120多年前，力拓首次从美国加州向中国供应硼酸盐，开启了与中国的贸易往来。1973年，力拓成为首家向中国发运铁矿石的公司。1988年，力拓与中钢集团在西澳大利亚成立恰那铁矿合营企业，建设中国海外首个重大矿产资源投资项目。“50年来，我们为中国提供了超过35亿吨优质铁矿石及其它重要金属矿物，支持了中国的工业化和现代化进程。而中国的发展，也带动了我们的壮大。”石道成认为，力拓和中国伙伴们的合作“长期而稳定”，是互利共赢的典范。

石道成高度赞扬中国近十年来的发展成就。给他留下最深刻印象的是中国脱贫成就。“中国实现了数亿农村贫困人口的脱贫，打赢了脱贫攻坚战，这是重大成就，也令中国市场进一步释放活力。中国经济已经成为全球经济增长的重要驱动力。”石道成说，如今的中国正在推动高质量发展，推进中国式现代化，中国经济仍然在以自己的方式变得“更强、更健康”。

石道成认为，对于力拓这样的在华有重要业务的外企而言，中国经济的发展动向非常值得关注，因为这决定了企业的发展重点。“力拓对中国经济保持充分乐观，中国政府一直在强调扩大对外开放，改善营商环境，这让我们有底气、有信心维持并扩大在中国的业务。”石道成说，澳大利亚和中国之间的贸易往来对彼此经济都十分重要，力拓将继续深耕中国市场，为中国式现代化做贡献，同时深化澳中经济的联系。

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