新华社莫斯科/基辅11月9日电 （国际观察）“乌克兰疲劳症”蔓延 和平曙光难觅

新华社记者耿鹏宇 刘恺 李东旭

美国白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比8日说，乌克兰危机升级后，美国为乌克兰累计划拨的各项援助资金已被用掉了96%。

拜登政府此前向国会申请新的援乌资金，但因遭到共和党人反对而未能实现。据报道，美国负责监督对乌克兰人道主义救援计划的政府机构警告国会议员，如果不对乌克兰输送更多资金，基辅将面临经济崩溃风险。而最近民调显示，支持向乌克兰提供更多援助的美国人越来越少。

分析人士认为，当前俄罗斯与乌克兰之间的“消耗战”“拉锯战”仍在持续。欧美媒体关于“乌克兰疲劳症”的报道日渐增多，西方民众对进一步援乌的支持度下降。虽然美西方因巴以冲突牵扯部分精力，但它们仍准备对乌继续援助。当前形势下，俄乌双方均欲继续推进军事行动，和平谈判依旧曙光难觅。

战场形势胶着

乌克兰国家通讯社6日报道，乌总统泽连斯基向最高拉达（议会）提交了关于延长战时状态和总动员令的法律草案，建议从2023年11月16日起再延长90天。

俄国防部近日通报，俄军在库皮扬斯克、红利曼、顿涅茨克、扎波罗热、赫尔松等方向击退乌军进攻并发动多次攻势。乌军总参谋部日前发布战报称，击退了俄军在库皮扬斯克、巴赫穆特（俄方称阿尔乔莫夫斯克）、阿夫杰耶夫卡、马林卡、扎波罗热等方向的数十次进攻。

最近一段时间，俄乌双方正在重点争夺阿夫杰耶夫卡。该城市距离俄方控制的顿涅茨克市只有20公里，地处交通要道，对保障乌军在顿涅茨克地区北部防线安全具有战略意义。

乌军事分析人士阿列克谢·格季曼称，俄军正在从阿夫杰耶夫卡南北两翼发动攻势，并试图形成闭环堵住乌军退路。目前俄军在该方向拥有10至15倍的兵力优势，如果俄方继续投入大量兵力，乌军要么需要投入更多预备力量加强防线，要么将被迫撤离。

俄军事专家鲍里斯·杰列利耶夫斯基认为，俄军近来在阿夫杰耶夫卡方向加速推进且进展顺利，这座乌军经营多年的重要堡垒可能易手。他说，为保卫阿夫杰耶夫卡，乌克兰不仅从南部前线撤回了进攻部队，还必须从扎波罗热方向调动部队。该地如果失守，将是继阿尔乔莫夫斯克失守之后乌军遭受的又一次重大打击。

分析人士认为，自8月中旬以来，乌军在各个方向的反攻逐步陷入停滞，俄军趁势发动进攻，但双方均未取得显著进展。俄方主流观点认为，乌方反攻已经失败，未来也无实力和资源组织新的反攻，且目前美国正忙于处理巴以冲突，乌克兰继续获取美国援助并非易事。乌武装部队总司令扎卢日内本月初接受英国《经济学人》周刊采访时称，目前战事进入了以停滞和消耗为特征的新阶段。

西方民众陷入“疲劳”

目前，全球对乌克兰危机的关注度已经减弱，美西方民众也对旷日持久的乌克兰危机感到疲倦。

数月来，美国民众对援乌支持率持续下降。盖洛普咨询公司此前公布的一项民调结果显示，支持向乌克兰提供更多援助的美国人越来越少，41%的受访者认为美国在援乌方面“做得太多”；而在三个月前，这个比例还只有24%。

泽连斯基在美国全国广播公司5日播出的一档节目中否认战事陷入僵局，呼吁美国提供更多军事装备。据报道，自乌克兰危机去年2月升级以来，美国已向乌克兰提供总额750亿美元的军事、人道主义和金融援助，但进一步援乌计划遭到国会共和党人强烈反对。

美国总统拜登10月20日向国会申请总额1060亿美元的特别拨款，涵盖军援乌克兰和以色列等事项，但共和党人把持的众议院上周仅单独批准了特别拨款请求中的143亿美元，用以援助以色列。

和平曙光难觅

美国全国广播公司日前援引两名不愿透露姓名的官员的话报道，美国、欧洲国家和乌克兰政府正商讨为结束乌克兰危机而开启和平谈判的可能性，商讨内容涉及乌克兰为达成协议可能需要放弃什么。

然而，泽连斯基对此表示，美国或欧盟并未向他施压，没有要求他考虑对俄作出重大让步。他强调，乌克兰并未准备与俄罗斯开启和谈。

克里姆林宫则多次强调，目前不具备乌克兰局势向和平方向过渡的任何先决条件，俄绝对优先事项是实现特别军事行动的既定目标，目前这只能通过军事手段实现。

美国国防部本月3日发表声明，宣布将向乌克兰提供新一批价值4.25亿美元的军事援助。所列清单显示，此次援乌武器包括与“国家先进地对空导弹系统”和“海马斯”多管火箭炮系统适配的导弹和火箭弹，以及155毫米和105毫米口径炮弹、“陶”式反坦克导弹、“标枪”反坦克导弹、超过300万发轻武器弹药和手榴弹，以及用于打击无人机的激光制导弹药等。

欧盟委员会主席冯德莱恩4日访问基辅，并与泽连斯基会谈。冯德莱恩说，此行的目的是讨论欧盟对乌财政支持。

分析人士认为，从整体来看，俄乌双方目标差距巨大，谈判可能性并不大，而且美西方向乌克兰提供支持的动作并未停止，乌克兰危机的和平曙光依然难觅。

(责编：贾文婷、崔越)