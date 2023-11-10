新华社北京11月9日电 题：中国在推动生物多样性保护国际合作方面树立了典范——专访全球环境基金首席执行官罗德里格斯

王宾、郑可意

“中国在保护生物多样性、应对环境挑战等方面的成就有目共睹，在推动生物多样性保护的国际合作方面树立了典范。”全球环境基金首席执行官卡洛斯·曼努埃尔·罗德里格斯9日在北京接受新华社记者专访时表示，期待同中国就生物多样性保护等议题加强沟通合作，推动更多国家提升发展可持续性、增进人民福祉。

更清新的空气、更湛蓝的天空、更广泛的清洁能源使用……谈到过去10余年来中国在生态环保领域的努力，罗德里格斯深感“令人印象深刻”，感慨中方“进展迅速”。他认为，政治领导力、科学研究、基层参与和国际合作对生态保护至关重要。“中国和其他一些国家的成功经验让人们看到希望——可以实现保护自然环境和提升当地人民福祉的双赢。”

全球环境基金于1991年开始正式运作，是世界上最有影响力的环境资助机构之一。中国持续加大对全球环境基金捐资力度，已成为全球环境基金最大的发展中国家捐资国。

“中国在做好本国生态保护的同时，为其他国家应对环境挑战提供力所能及的帮助，体现了对多边主义的坚定支持。”罗德里格斯说。

谈及去年12月举行的《生物多样性公约》第十五次缔约方大会第二阶段会议通过了全球高度期待的“昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架”，罗德里格斯对中国发挥的重要领导力作出高度评价。他表示，全球环境基金希望同中国加强合作，推动全球环境基金第七届成员国大会同意设立的全球生物多样性框架基金与中方设立的昆明生物多样性基金相互补充、相得益彰，助力“昆蒙框架”完整有效落实。

“面对错综复杂的国际形势，各方只有团结一致、加强协作，才能应对气候变化等一系列全球性挑战。”罗德里格斯表示，全球环境基金期待继续同中国深化多方面合作，助力生态保护等相关经验在更多发展中国家复制推广，推动南南合作、完善全球环境治理。

(责编：贾文婷、崔越)