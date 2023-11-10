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美国费城交响乐团访华50周年纪念招待会在京举行

2023年11月10日08:20 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月9日电（记者冯歆然）9日，美国费城交响乐团访华50周年纪念招待会在北京举行，近百位中美各界人士出席活动。

　　中国人民对外友好协会会长杨万明在致辞中表示，50年前，费城交响乐团进行了历史性首次访华，成为新中国成立后首个来华演出的美国知名音乐表演团体，开启了中美艺术“破冰之旅”，为推动中美两国建交发挥了积极作用。50年来，乐团先后12次访华，用音符交流情感、以音乐沟通心灵，为两国人民相知相近搭建起一座艺术之桥。

　　美国驻华大使伯恩斯在致辞时说，在美中文化交流方面，费城交响乐团作出了突出贡献。50年间，乐团不仅将演出带到中国，还邀请中国艺术家加入乐团，更同中国相关机构建立了长久且深远的合作。相信在持续努力下，两国交流、交往会不断得到增进。

　　费城交响乐团与金梅尔表演艺术中心总裁兼首席执行官马思艺表示，在过去的半个世纪里，费城交响乐团有幸为增进美中之间的理解和联系作出重要贡献。希望能继续以音乐为媒介，在两国人民和两国文化之间架起一座座桥梁，续写下一个50年的友好篇章。

　　招待会由中国人民对外友好协会主办。据了解，费城交响乐团于11月7日至19日访问北京、天津、苏州与上海等地，并开展一系列演出及文化交流项目。

(责编：贾文婷、崔越)

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