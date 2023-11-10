新华社北京11月9日电 题：重返巴厘岛，通往旧金山——推动中美关系回归正轨系列评论之一

编者按：近一段时间以来，中美关系出现止跌企稳势头，受到两国人民和国际社会欢迎，但中美关系仍面临严重困难和严峻挑战。稳定和改善两国关系，关键是要遵循习近平主席提出的相互尊重、和平共处、合作共赢三原则，找到中美新时期正确相处之道。在近期双方都同意朝着实现旧金山元首会晤共同努力之际，新华社推出“推动中美关系回归正轨”系列评论报道，从回归元首共识、校准关系航向、正确定义关系、增进合作共识、夯实民意基础等方面，深入阐释“通往旧金山”不会是一马平川，不能靠“自动驾驶”。双方要为此相向而行，切实“重回巴厘岛”，克服干扰、排除障碍、积累成果、营造氛围，共同推动中美关系重回健康稳定发展轨道。

新华社记者郝薇薇

近一段时间，中美交往多点开花，双边关系出现止跌企稳的势头，为变乱交织的世界带来难得的好消息。

让对稳定和发展中美关系的期待成为现实，需要中美相向而行。行动路线图也很清楚，就是重返巴厘岛、通往旧金山，把中美元首巴厘岛会晤共识真正落到实处，扩大双边关系积极议程，减少消极议程，为旧金山会晤创造条件、排除干扰、积累成果、营造氛围。毫无疑问，重返巴厘岛、通往旧金山的路程，不会是一马平川，不能靠“自动驾驶”。近年来中美关系跌宕起伏的经验教训表明，把握好“三个度”尤为重要。

落实共识，要有力度。一年前，中美元首在印尼巴厘岛会晤，为陷入严重困境的中美关系指明了前行方向，也在国际上推动形成了中美关系趋稳向好的积极预期。令人遗憾的是，外界所等来的、所看到的，却是美方一系列背离两国元首共识以及背离拜登总统“六不五无意”承诺的言行。这种说一套做一套的做法，使中美关系走了一段曲折历程，也让包括中方在内的国际社会不得不对美方的政治诚信和外交执行力打上一个大大问号。

只有重返巴厘岛，才能通往旧金山，重返巴厘岛是基础、是前提。最近一段时间，中美关系之所以出现一些积极迹象，正是因为对两国元首巴厘岛会晤共识的跟进和落实得到了提速。高层交往实现“你来我往”，亚太事务磋商、经济工作组会议、金融工作组会议等对话机制也先后“登场”。近期美方又阐述了重视对华关系、愿同中方保持沟通的立场，作出了一个中国政策没有变、不支持“台独”的表态，展现出稳定和发展关系的积极姿态。

中华民族和美利坚民族都是崇尚务实精神的伟大民族，中国人信奉“路虽远行则将至，事虽难做则必成”，美国人认为“行动胜于言辞”。希望美方在近期中美互动中所展现的积极姿态不是政治算计和战术投机，所作出的口头承诺能够成为具体政策和实质行动。也希望美方能够不被国内党争羁绊和政客私利左右，同中方共同行动、持久努力，让中美关系中的好消息、好势头不断累积，推动两国关系真正稳下来、好起来。

开展互动，要有温度。近日，美国飞虎队老兵哈里·莫耶和梅尔文·麦克马伦向中国抗战英烈群像敬献花篮的画面给中国民众留下了深刻印象，也让中美两国在二战烽火中用生命和鲜血铸就的深厚友谊再度鲜活起来。不久前收到两国元首贺信的美中关系全国委员会，曾历史性促成50多年前的中美“乒乓外交”；在近期中美高层官员互动中，作为活动地点之一的布莱尔国宾馆，见证过2015年的中美元首白宫秋叙。这样的场景、这样的故事，为中美关系增添了暖意和亮色。

中美关系向来是多维多面的，以竞争定义全部中美关系，既不尊重历史，也不符合事实。是时候走出傲慢与偏见制造的信息茧房，放下鼓动大国竞争的执念了。或追踪一下美国企业高管竞相访华的足迹、中国实际利用美资金额不断走高的曲线，或了解一下美国地方官员对中美新能源领域合作的热切期盼、中美民间对增加两国客运直航航班消息的热烈反响，便可触摸到中美互利合作的强劲脉动，感受到两国人民友谊的生生不息。

合作始终是中美两国最好的选择。虽然中美关系近年来发生了巨大变化，但双方利益紧密交融的现实没有改变。两国都面临新的发展任务，都需要从对方发展中获益。对中美合作潜力的“再激活”、合作领域的“再拓展”，无疑将推动两国经济增长、提升两国人民福祉。不妨重温一下美国飞虎队老兵麦克马伦讲的一段话：“有一点我们都应该明白：人都是一样的。他们的政府可能各有不同，但人民实际上始终心怀一个愿望，那就是按照先辈的习俗安居乐业。”

把握关系，要有高度。作为世界上最重要的一组双边关系，中美关系牵动着人类的前途命运。巴厘岛会晤时，习近平主席强调应从把握世界大势的高度看待和处理中美关系。世界大势是什么？是和平、发展、合作、共赢成为时代潮流，任何国家或国家集团都再也无法单独主宰世界事务；是全球南方全面开启“大觉醒”时代，人类社会加速进入多极化世界；是人类越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体，同时也面临着诸多全球性挑战。

站在把握世界大势、顺应时代潮流的高度看待和处理中美关系，就会明白，在国际社会面临诸多深刻危机的当下，大国竞争对抗非常不合时宜。大国应展现大国胸怀、视野和担当，为推动疫后经济复苏、应对气候变化、解决国际和地区热点问题携手努力。站在把握世界大势、顺应时代潮流的高度看待和处理中美关系，就会明白，政治多极化、经济全球化、国际关系民主化进程不可逆转，人类命运与共的现实无法回避，与其作茧自缚、开历史倒车，不如尝试分享舞台、包容他者的不同以及他者的繁荣，拥抱多彩多元的世界。近期，美方表示乐见中国的成功，美中须共同应对全球性挑战。希望美方能沿着这一方向，将认知与立场变成切实且真诚的行动。

历史学家克里斯托弗·希尔曾说，每一代人都需要重新书写历史，因为尽管过去不会发生改变，但现实是不断变化的。我们相信，中美两国能够以建设性的姿态、向前看的精神，走出一条既非热战也非冷战的正确相处之道，在世界政治史上写下两个大国相互尊重、和平共处、合作共赢的崭新篇章。

为此，就从重返巴厘岛、通往旧金山开始吧。

(责编：贾文婷、崔越)