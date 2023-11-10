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中国援桑给巴尔医疗队在当地开展首例腹腔镜胆总管手术

2023年11月10日08:18 | 来源：新华网
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　　新华网达累斯萨拉姆11月9日电（记者华洪立）中国（江苏）第33期援桑给巴尔医疗队队长蒋国庆近日在桑给巴尔纳兹莫加医院成功开展一例腹腔镜手术，为当地一位长期饱受慢性胆囊结石和胆总管结石之苦的女性患者解决病痛。

　　患者长期患有慢性炎症，导致胆囊壁和胆总管壁异常增厚，并且与周围组织发生了严重粘连，且医院手术器械有限，这些都给手术带来了困难，蒋医生凭借精湛的技术成功完成了手术。

　　近日，中国（江苏）第33期援桑给巴尔医疗队队长蒋国庆医生(左一)为桑给巴尔当地患者开展手术。（医疗队供图）

　　为了弥补该医院在这一领域的技术空白，蒋医生非常重视将手术技术传授给当地医生。了解到该医院的Rashid医生还没有掌握腹腔镜下的打扎技术并对此特别感兴趣，蒋医生在手术过程中，耐心地为Rashid讲解了每一个手术步骤。

　　Rashid表示，“感谢远道而来的中国医生们，他们传授了很多技巧，是我学习的榜样。我在将来的日子里一定好好学习专业知识，用更好的医术来帮助更多的病人。”

(责编：贾文婷、崔越)

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