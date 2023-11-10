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“一个星球-极地”峰会聚焦极地和冰川议题

2023年11月10日08:16 | 来源：新华网
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　　新华社巴黎11月9日电（记者徐永春 张百慧）“一个星球-极地”峰会8日在法国巴黎开幕。本届峰会为期3天，与会者正围绕加强极地保护、应对冰川消融等议题展开讨论。

　　主办方表示，“一个星球-极地”峰会是首届专注于地球极地和冰川议题的国际峰会。峰会期间，来自40多个国家和地区的研究人员和科学家齐聚巴黎，与联合国政府间气候变化专门委员会等机构的专家、国际机构负责人、非政府组织、民众和社区代表等分享他们的研究成果和观点。

　　主办方称，地球南北极在气候调节和保护生物多样性方面发挥着核心作用，气候变化对极地的巨大影响已经敲响警钟；冰川消融会对生态系统、水资源产生影响并造成海平面上升。因此，国际社会亟需采取协调一致的行动，共同应对挑战。

　　法国总统马克龙在发给峰会的书面致辞中说，冰冻圈是维持地球平衡的重要因素，不能眼看着它崩溃。本届峰会将为科学界、政治界和相关民众提供契机，助力实现《巴黎协定》目标，加强科学合作，以便更好地了解气候与冰冻圈的相互作用，保护生态系统，应对冰川融化的后果。

　　“一个星球”峰会由法国与联合国、世界银行于2017年发起，聚焦全球气候环境治理。此前，该峰会已举办6届，其往届主题包括气候行动融资、生物多样性和海洋保护等。本届“一个星球-极地”峰会由巴黎和平论坛主办。

(责编：贾文婷、崔越)

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