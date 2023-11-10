新华社巴黎11月9日电（记者唐霁 张百慧）中国政府中东问题特使翟隽9日在巴黎出席由法国倡议召开的支援加沙平民国际人道主义会议。法国、巴勒斯坦等国领导人或代表以及联合国、欧盟等国际和地区组织负责人与会。

翟隽在发言中表示，巴以此轮冲突已延宕月余，导致大量平民伤亡，人道主义形势急剧恶化。中方对此深感痛心。我们反对和谴责一切伤害平民、违反国际法的做法。

翟隽说，中方支持一切旨在推动冲突降级、恢复和平的努力，欢迎任何有利于保护平民、缓解人道危机的倡议。中方一贯支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利的正义事业，真诚希望看到巴以和平共处，长期以来积极劝和促谈。

翟隽表示，此轮冲突发生后，中方同有关各方开展了密集沟通，全力推动局势降温，保护平民免受伤害，并通过联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处、巴勒斯坦民族权力机构向加沙人民提供现汇援助，向加沙地带提供食品、药品等紧急人道主义援助物资。我们还将根据加沙人民需要，继续提供各种形式的人道援助。

翟隽说，中国将继续同国际社会有关各方一道，为尽早平息加沙战火、缓解加沙人道主义局势、推动巴勒斯坦问题重回“两国方案”正确轨道而不懈努力。

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