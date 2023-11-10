这张以色列国防军11月9日发布的照片显示，以军地面部队在加沙城进行军事行动。新华社发

新华社耶路撒冷11月9日电（记者王卓伦 吕迎旭）以色列国防军9日晚发表声明说，以军在加沙地带没有停火，但出于为加沙地带平民提供人道主义援助考虑进行了“战术性局部暂停”，这一暂停在时间和区域上都是有限的。

声明说，以方为加沙地带平民提供人道主义通道，让他们能够暂时向南迁移到更加安全的地区，从而获得人道主义援助。

这张以色列国防军11月9日发布的照片显示，以军地面部队在加沙城进行军事行动。新华社发

以色列总理办公室9日晚发表声明说，以军在加沙地带的战斗仍在继续，如果巴勒斯坦武装人员不释放被扣押人员，以方不会停火。以方再次呼吁加沙地带居民向南撤离，8日约有5万名加沙地带居民使用了自北向南的安全通道。

以色列国防军当天早些时候发表声明说，自10月7日本轮巴以冲突爆发以来，已有约9500枚火箭弹发射向以色列，其中大部分来自加沙地带。以军使用了分别应对短程、中程和远程导弹威胁的“铁穹”“大卫弹弓”和“箭”式防空系统，目前已拦截约2000枚火箭弹。此外，自以军在加沙地带开展地面进攻以来，来自加沙地带的火箭弹数量“显著减少”。

这张以色列国防军11月9日发布的照片显示，以军地面部队在加沙城进行军事行动。新华社发

加沙地带卫生部门9日宣布，自10月7日以来，以军在加沙地带的军事行动已造成10790名巴勒斯坦人死亡。以色列官方公布的数据显示，本轮冲突造成以方约1400人死亡，还有约240人被扣押在加沙地带。

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