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全球中小企业借助进博会走进中国市场

2023年11月09日17:18 | 来源：人民网-国际频道
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图1：来自卢旺达的进博会参展商安迪展示咖啡豆 人民网记者 李美玉摄

来自卢旺达的进博会参展商安迪展示咖啡豆。人民网记者 李美玉摄

人民网上海11月9日电（记者李美玉） “卢旺达盛产咖啡，得天独厚的高山环境和火山土壤，造就卢旺达咖啡的独特风味，这个咖啡豆带有巧克力味道，特别香，可以尝尝看。”在第六届进博会食品及农产品展区的非洲农产品专区，卢旺达小伙安迪正用流利的中文向客商介绍自己的商品。

七年前，安迪在北京留学，毕业后回到卢旺达创业。与中国的情缘，让他决定带着咖啡豆走向中国市场。

向客商介绍完，安迪笑着对记者说，“进博会的规模太大了，已经有很多采购商联系我，非常有希望达成合作。”

“这是我第二次参加进博会，但作为参展商是第一次。”去年，在卢旺达驻华使馆的推荐下，安迪抱着试一试的心态来到进博会，“进博会是一个非常好的平台，像我们这样的小企业也能在这个平台享有同样的机会。”

一边是小企业，一边是大市场，进博会作为世界上首个以进口为主题的国家级展会，无疑是全球中小企业进入中国市场的绝佳平台。

图2：金相俊同事在展台同客商洽谈 人民网记者 李美玉摄

金相俊同事在展台同客商洽谈。人民网记者 李美玉摄

在进博会食品及农产品展区的另一角，韩国一家乳酸菌研发生产企业的负责人金相俊也忙个不停，他和同事一上午接待了两三拨前来洽谈的客商。“我们的益生菌产品是功能性谷物发酵酵素，麸质分解能力达到90%以上，很受中国消费者喜爱。”

金相俊介绍，2018年，他们在电商平台开设了海外旗舰店，现在还有直播，主要在线上销售。“进博会为我们提供了面对面接触客商的机会，让我们的产品可以触达更多中国消费者，这正是我们需要的。”一年一度的进博会，金相俊都会专程飞来上海参加。

“中国市场非常大，借助本届进博会，我们希望开拓市场、建立伙伴关系，相信我们在中国有更广阔的发展空间。”金相俊表示。

“采购商变参展商”“进博会为企业拓展中国市场提供了机会”……来自全球各国的中小企业正通过进博会，共享中国市场发展机遇，抓住中国对外开放红利。

(责编：刘洁妍、常红)

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