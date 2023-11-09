DHL快递展台。人民网 殷韬摄

人民网上海11月8日电 （谷羽桐）11月5日，第六届中国国际进口博览会在上海开幕，展会持续至11月10日，超3400家参展商和30余万专业观众参与其中。展会期间，DHL快递中国区首席执行官吴东明接受了人民网的专访。

“中国国际进口博览会作为中国坚定推进高水平开放的缩影，以国际自由贸易为核心，推动各国间的经贸往来和合作，促进全球发展繁荣。”吴东明表示，今年已经是DHL快递第四次参与进博会，可以说是进博的“老朋友”了。通过进博平台，不仅让世界看到了中国不断开放的大市场和源源不断的新机遇，也更加坚定了DHL快递稳步推进在中国市场可持续、高质量发展的信心和决心。

DHL快递中国区首席执行官吴东明。DHL快递供图

在本届进博会上，DHL快递重点介绍并展示以可持续发展推动并践行在华高质量发展的承诺、实力和阶段性成果。吴东明介绍，在投资方面，公司坚持在华投资，至2025年，投资金额将超过二十亿元，以更快的货物处理能力和转运时效、更充沛的运力和更灵活的航线助力国内企业“走出去”；在电气化方面，中国区车队电气化比例有望在今年达到28%，为2030年如期达成60%的目标奠定了坚实基础；在智能化和数字化方面，DHL快递展示了跟随机器人，机器人会在库房里“驮着”快递，跟随拣货员行走，充分展现“智能解放人力”的研发成果。

“中国不仅是DHL快递的重要市场，也是我们实现可持续、高质量发展的重要引擎”，吴东明说，DHL快递在华与上汽大通、东风和比亚迪等国内车企广泛合作，持续提升了车队电气化水平。在上海北亚枢纽投入使用的AGV智能机器人，也帮助DHL快递实现了查验快件全流程的自动查找和无人运输，缩短了查验等待时间，并将作业效率和场地使用率分别提升了30%和40%以上。”

随着国内无人机技术的飞跃式发展，低空经济产业迅速崛起，深圳市成为首批低空经济示范区，目前正在进行无人驾驶航空试验区的基础设施建设。吴东明表示，DHL快递也在积极对接，共同探索进一步合作的可能性和领域，希望通过这一契机，未来能够将公司版块延伸到多元化的无人机商业服务领域。

DHL是首家进入中国市场的国际物流企业，并于1986年与中外运合资成立了中外运敦豪。在过去三十多年间，DHL持续投入，建设物流基础设施和网络，累计投资超过百亿元，已在中国建立起广阔的国际快递服务网络。“DHL快递见证了中国经济的飞速发展和产业转型升级，是中国不断扩大开放的见证者、参与者和受益者。”吴东明告诉记者。

今年8月，DHL集团首席执行官麦韬远在访华期间曾表示，无论在过去、现在还是将来，中国对于DHL集团来说都非常重要，中国巨大的市场规模和消费需求蕴藏着大量的商业机会。

(责编：苏缨翔、常红)