新华社加沙11月9日电 通讯：加沙人道危机持续 社会秩序面临崩溃

新华社记者柳伟建

“每天我从黎明等到中午，只为买上一片面包。”来自加沙城的巴勒斯坦人瓦利德·马汉纳告诉新华社记者，他的家乡已被以色列军队包围，他被迫撤离至加沙地带南部的拉法市，成了100多万名无家可归者中的一员。

“这是一个人会面临的最不人道的处境了。”他说。

巴以新一轮冲突已持续超过一个月。加沙地带卫生部门8日宣布，自10月7日以来，以军在加沙地带的军事行动已造成10569名巴勒斯坦人死亡，其中包括4324名儿童，另有2.6万多人受伤。

巴勒斯坦总理阿什提耶6日在政府每周工作会议上表示，以色列对加沙地带的持续空袭造成大量儿童死亡，为方便辨认身份，不少儿童不得不把名字写在手臂上。

三个多星期以来，乌萨马·赛亚姆和加沙地带的许多巴勒斯坦人一样，不得不放弃汽车，转而使用驴车。以色列自10月9日起切断了加沙地带燃料、食品和水等生活必需品的供应。

住在加沙地带中部努赛赖特难民营的赛亚姆连一升燃料都买不到。“我们就像生活在地狱，”赛亚姆说。

联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）5日说，围困持续近一个月，加沙地带的社会秩序已开始崩溃。该机构加沙事务主管汤姆·怀特说，数千人袭击了近东救济工程处在加沙地带中部和南部的一些仓库和配送中心，抢走了小麦粉和其他基本生存物资。

据报道，在加沙地带南部汗尤尼斯市，一袋25公斤的小麦粉卖到了100新谢克尔（约合25.8美元），是冲突爆发前价格的三倍。近东救济工程处向面包店分发小麦粉的同时，也低价出售给居民，一定程度上缓解了民众的需求。

赛亚姆说，他家面积140平方米的房子里目前大概收容了受冲突影响的35名亲属。由于燃料和电力极度缺乏，他们不得不用柴火烧饭。晚上，孩子们点燃蜡烛照明，但这样的“烛光晚餐”一点也不浪漫。

巴勒斯坦红新月会日前表示，10月21日至11月6日，共有476辆运输人道主义物资的货车从拉法口岸进入，但不包括任何燃料。世界粮食计划署6日紧急呼吁，要求扩大对加沙的人道主义援助，称“加沙人道主义需求大幅增加，基本食品供应已至极低水平”。

在拉法市，当地居民在路边等待作为交通工具的驴车。赶驴车的伊赫桑·鲁梅里告诉新华社记者：“仅靠人道主义援助一家人难以糊口，我不得不靠赶驴车赚些钱。我们收到少量的面包、大米，但我们没有厨房来做饭。”

不久前，以色列发射的一枚炸弹炸毁了他的家，一家八口目前在近东救济工程处的一所难民营避难。“不知道冲突何时能结束，即使结束了，也不知道何时才能重建我们的生活。或许，需要几十年吧。”

瓦希德·穆尼拉维对以色列向加沙地带北部的杰巴利耶难民营发动空袭感到震惊，所幸他在那里避难的家人逃过一劫。

连日来，以色列不仅多次空袭杰巴利耶难民营，还空袭了布赖杰难民营、迈加齐难民营以及一座联合国设立的学校等，造成大量人员伤亡。联合国秘书长古特雷斯6日在记者会上说，以色列国防军的地面行动和持续空袭正在打击平民、医院、难民营等场所，甚至打击了联合国避难所等设施，“没有人是安全的”。（参与记者：李芮、伊马德·德里姆利、萨那·卡迈勒）

(责编：崔越、刘叶婷)