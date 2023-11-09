人民网上海11月9日电 （殷韬）“我们希望把最好的希腊展现给中国！”参加第六届中国国际进口博览会的希腊希化集团创始人兼首席执行官甘德密和联合创始人兼总裁索菲亚在接受人民网采访时表示，期待中希全面合作更进一步。

希华集团联合创始人兼总裁索菲亚接受采访。人民网 殷韬摄

希华集团是一家致力于将希腊历史、文化、美景及优质美食、民族精髓与生活方式推广全球的多元化集团。集团的产业基本覆盖了希腊国家支柱产业，即“最希腊元素产品”，如旅游、酒店、橄榄油、葡萄酒、蜂蜜以及希腊古智慧、哲理，文化及教育产业。希华集团自2018年开始一直是中国国际进口博览会的参与者。

“这一次希华集团推广的口号是‘The BEST of Greece’。BEST既有‘最好’的本意，又代指了Beauty（美容）、Eat（美食）、Spirit（精神）和Travel（旅游）这四大产业。”索菲亚表示，希华集团的最终目标是把西医之父希波克拉底“健康快乐”生活方式的四大组成要素：“心智、体格、环境、营养”而组成的理念，即希腊最核心支柱的产业推向中国和全世界。

索菲亚告诉人民网，这次进博会给她的感受非常强烈，“用一个词来形容的话就是人气高涨。”她认为，中国坚持改革开放以及提出的“一带一路”倡议给中国消费者和国外投资者带来了极大的信心和鼓舞。她相信，在中国经济逐渐向好发展的环境下，越来越多的投资者会来到中国，也会有越来越多的中国投资者走向世界。

希华集团创始人兼首席执行官甘德密接受采访。人民网 殷韬摄

甘德密表示，希腊信用等级的提升证明了希腊在改善营商环境和投资环境方面做得非常好。“最新的信用评级是中国和世界对希腊投下的一大信任票。我相信未来希腊还会有更好的评级。”他认为，希腊一定可以成为连接沟通中国和欧盟的桥梁，这也正是两国一起努力的方向与未来。

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