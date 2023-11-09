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乌镇峰会“链接”中国与世界

2023年11月09日13:25 | 来源：人民网-国际频道
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人民网嘉兴11月8日电 （梁军、常沙、符园园）11月8日，2023年世界互联网大会乌镇峰会在浙江桐乡乌镇开幕。今年是乌镇峰会举办的第十年。十年来，乌镇见证了许许多多科技前沿、互联网成果的展示、应用，为推进数字世界的美好愿景贡献力量。

“乌镇峰会给世界各国提供一个很好的机会，各国通过这个平台发布他们的互联网领先科技成果，中国通过乌镇峰会向世界展现发展的信心。” 哟米软件技术（上海）有限公司创始人大米（Damien Fenoli）接受人民网记者采访时表示。

大米来自澳大利亚，作为一名云应用解决方案提供商，他的公司致力于帮助餐厅进行成本管理。他此次参加乌镇峰会是为了寻找合作伙伴，帮助公司实现发展愿景。

经过十年的发展，乌镇峰会为全球互联网共商、共建、共享搭起的平台，得到越来越多的国家和企业的认可与支持。

越南科技公司FPT集团中国分公司高级市场经理汪旭对此深有感触。他告诉人民网记者：“这是我第一次参加乌镇峰会，但我们公司早在2017年就进入了中国市场，之后每年都会派员工来中国学习先进的互联网模式，然后把经验复制到越南的各个企业。”汪旭认为中国有巨大的潜在市场，包括一些新兴科技领域，而且中国有非常强的生产力。FPT集团在越南主要从事汽车软件开发外包，同时也帮助中国客户出海。

11月7日上午，2023年世界互联网大会“互联网之光”博览会在浙江乌镇开幕。人民网记者 叶宾得摄

11月7日上午，2023年世界互联网大会“互联网之光”博览会在浙江乌镇开幕。人民网记者 叶宾得摄

汪旭认为，来自世界各地的企业通过乌镇峰会这个优质平台学习、交流，并利用先进的互联网技术不断发展壮大。他深信未来十年乌镇峰会将会越来越好。

11月7日上午，2023年世界互联网大会“互联网之光”博览会在浙江乌镇开幕。人民网记者 叶宾得摄

11月7日上午，2023年世界互联网大会“互联网之光”博览会在浙江乌镇开幕。人民网记者 叶宾得摄

今年的世界互联网大会“互联网之光”博览会上，境外参展商数量创历史新高。共有来自俄罗斯、德国、法国、英国、韩国、印度、新加坡等47个国家和地区的120余家境外企业和机构参展。

(责编：苏缨翔、常红)

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