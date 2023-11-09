人民网伦敦11月8日电 （郭锦标、实习生刘船）为期三天的2023年英国伦敦世界旅游交易会8日在伦敦闭幕，连日来中国展区丰富多彩的活动吸引了众多游客纷纷驻足参观，“你好！中国”中国国家旅游形象更加深入人心。

卡通熊猫形象 、“Nihao China”彩色字母、“你好中国”汉字古风印章……“你好！中国”中国国家旅游形象受到参展代表和各国旅行商、文旅企业代表、业界代表和游客的喜爱。本次中国展区有上海、北京、陕西、湖北、江西等五个省市的文旅部门及中旅旅行、中青旅、首旅旅行、康辉旅游、广之旅等13家旅游企业参展。中国国际航空、天津航空、首都航空、南方航空等7家航司驻欧洲机构一同亮相。

展区现场活动。人民网 郭锦标摄

展区现场活动。人民网 郭锦标摄

连日来，各省市展台争奇斗艳、精彩纷呈，现场气氛热烈。每场旅游推介会上，各省市代表倾力推介当地特色旅游资源。湖北推介官介绍了湖北丰富的旅游资源、灿烂的人文景观和悠久的非遗文化，重点推出极目楚天问道之旅（武汉-宜昌-武当山文旅线路）和极目楚天仙居之旅（武汉-宜昌-恩施文旅线路），吸引了业界人士的高度关注。身穿湖北恩施土家族传统服饰的中国美女为观众带来中国十大名茶之一的恩施玉露和有100多年出口历史的利川工夫红茶。来自北京“和香制作技艺”非遗传承人孙亮老师向参展的国际友人们介绍了中国香文化的历史底蕴与当代传承，邀请大家亲手制作香囊，佩戴于服饰中。来自吉兔坊的非遗传承人胡鹏飞老师现场手工展示有着400年历史的手绘泥塑兔儿爷过程。

三天来，中国驻伦敦旅游办的合作伙伴举办数十场各类型的访谈和分享活动，共同为中国展区增添活力和魅力，持续掀起了一浪高过一浪的中国文旅宣传浪潮。人民网英国公司也积极参与到活动，在现场介绍了推出的《我们的中国故事》系列视频，探险家莱昂·麦卡伦在中国徒步的故事吸引了众多游客驻足观看，不少游客还扫码观看《我们的中国故事》更多系列视频。年轻摄影师尼尔说，探险家与张家界的情缘故事非常打动人，希望有机会再去中国拍摄，通过自己的镜头展现中国秀美山水和文化魅力。

观众扫码《我们的中国故事》系列视频。人民网 郭锦标摄

观众扫码《我们的中国故事》系列视频。人民网 郭锦标摄

观众扫码《我们的中国故事》系列视频。人民网 郭锦标摄

观众扫码《我们的中国故事》系列视频。人民网 郭锦标摄

一年一度的英国伦敦世界旅游交易会是全球规模最大、专业水准最高的旅游业盛会之一。

(责编：苏缨翔、常红)