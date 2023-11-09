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进博美味加速上餐桌

本报记者 李 婕
2023年11月09日09:35 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　现场烹饪的阿根廷牛肉、主厨片下的伊比利亚火腿、刚刚端上的法国酒庄佳酿……进博会食品及农产品展区内，美食美酒，品评尝鲜好不热闹。场外观众可以分享这份进博美味吗？

　　当然可以。现场不少展商架起手机、屏幕和设备，开始了进博直播秀。从咖啡、巧克力、乳制品到各式地道风味，应有尽有。有心的消费者会发现，“新闻里看到的进博美味，有些打开手机就能下单”。行至第6年，进博会与大众生活越来越同频共振。

　　比如，新西兰农产品在进博会上颇受关注，而同期，进博会同款的新西兰进口原切牛仔骨、麦卢卡蜂蜜、纽仕兰新品牛奶都进入了中国电商直播间。

　　不少海外展商更是亲自“下场”推销。一位来自白俄罗斯的展商直接在自家展台前架起手机，在搭档帮助下向中国消费者推荐几款“明星”巧克力。“抢的就是一个进博时效。”这位展商说，希望能借进博平台，让白俄罗斯的好味道被更多中国消费者知晓。

　　“展品变商品、商品变爆品”，类似的故事在进博会上口口相传。在2021年第四届进博会亚非产品直播销售中，12万罐阿富汗手剥松子一上架便迅速售空，成交额突破千万元，阿富汗松子由此成功打开中国市场。

　　中国市场之大，不断拉高海外展商热情，也为他们引来更多中国合作伙伴。淘天集团在进博会现场启动了全球美食美酒直播盛典，阿根廷红酒、柬埔寨大米、埃塞俄比亚咖啡、泰国椰青等商品在进博会期间进入各大淘宝直播间。

　　今年前三季度，淘宝天猫平台进口食品销售额超过500亿元，覆盖了130余个国家和地区，进口食品销售额连续3年实现同比增长。目前，有超过1万个进口食品品牌在淘宝天猫经营。再以乳制品为例，进博会上举办的第六届全球乳业合作论坛发布数据显示，2013—2022年间，中国乳制品进口额年均增长率达7.6%，2022年乳制品进口额达到139.3亿美元。

　　借助进博会溢出效应，智利车厘子、新西兰牛奶、挪威三文鱼、阿根廷红酒、阿富汗松子等商品在中国市场持续火爆，为千家万户增添“滋味”。

(责编：贾文婷、刘叶婷)

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