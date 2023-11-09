新华社哈拉雷11月8日电（记者张保平）“非洲安全形势与中非关系发展”研讨会8日在津巴布韦首都哈拉雷举办。与会人士认为，中国提出的全球安全倡议契合非洲安全与发展的现实需要，愿进一步加强中津相关领域交流合作，共同维护非洲安全稳定。

在中国驻津巴布韦大使馆支持下，研讨会由南部非洲研究与文献中心与中国人民争取和平与裁军协会共同主办，中津两国和平、安全、裁军领域智库学者30余人出席。

中国人民争取和平与裁军协会秘书长安月军出席研讨会并发表讲话表示，中国提出的全球安全倡议坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，秉持安全不可分割原则，坚持重视各国合理安全关切。对非安全合作是《全球安全倡议概念文件》明确的重点合作方向之一，我们支持以非洲方式解决非洲问题，愿与津有关智库、非政府组织一道，为共同践行全球安全倡议、携手打造中非命运共同体、维护非洲安全稳定作出贡献。

与会代表认为，当前非洲地区面临较为严峻的传统与非传统安全挑战。中国提出的全球安全倡议，很好契合了非洲安全与发展的现实需要。中津两国传统友好，双方智库在落实全球安全倡议方面具有独特优势和义不容辞的责任，愿进一步加强交流合作，共同维护非洲安全稳定，推动中津、中非关系行稳致远。

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