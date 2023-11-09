人民网记者 张矜若 孙广勇

从昆明搭乘“澜沧号”列车，沿着中老铁路一路向南，穿越连绵起伏的山峰、郁郁葱葱的树木、波光粼粼的河流进入邻国老挝，火车第一站进入的就是老挝北大门——磨丁。

醒目的汉字标识、精美的中国商品、亲切的中国面孔……走在磨丁街头，随处可见各种各样的中国元素。磨丁位于老挝琅南塔省，与中国磨憨口岸连接，在中老两国政府宏观政策下，作为中老磨憨-磨丁经济合作区的一部分，该经济特区做了全面规划，打造国际商业金融、国际保税物流加工、国际教育医疗、国际文化旅游度假四大产业集群，成为中老两国经贸合作发展的重要里程碑。

在磨丁经济特区招商办公室不远处，驱车不到10分钟，就能到达元素制药公司。走进干净明亮的制药车间和质检车间，可以看到员工穿戴着统一的白色制服，穿着防尘帽、鞋套在各个区域有条不紊地生产制作药品。磨丁还拥有丰富旅游资源，森林、湖泊、山地、古城、佛寺等自然人文景观极具特色。喃通古盐村已对外开放，金庙、银庙、盐井湖水上人家、两湖度假区相继建设，规划中的娜迦河六国水城将呈现澜湄流域各国多彩风情。南塔省经济特区管理委员会主任坤西鹏表示，随着老挝旅游业的复苏，磨丁作为中老旅游枢纽承接点和中老泰陆路旅游接口，将交通优势转化为发展优势，释放无限旅游潜力和消费势能。

截至今年6月，磨丁经济特区招商进驻企业787家，注册金额19.27亿美元，中国、泰国、柬埔寨、新加坡、马来西亚等国家的投资商立足磨丁，行业涉及进出口贸易、加工制造、科技研发、生物制药、金融服务、旅游度假、文化教育等。

老方政府高度关注合作区发展，2022年，老挝总理宋赛携老中合作委员会、计划投资部等部委领导及专家，实地奔赴磨丁考察，推动成立特区专项发展工作组，指导特区建设发展。琅南塔省长文萨瓦表示，磨丁—磨憨作为老挝与中国的第一个跨境经济合作区，承担着两国文化交流、贸易往来的窗口作用，是老挝经济发展的重要引擎。“磨丁要发挥好自身枢纽优势，依托老中铁路，磨会高速、磨万高速等干线基建，打造成国际陆港新都市，不仅要成为老挝北方经济中心，更要以更高站位、更宽视野、更大格局打造老挝国家经济中心”。

中老铁路正式通车并在磨丁设站，吸引了大量的人流、物流、信息流、资金流向这座边境新城汇聚，加快了当地生产要素调整，为磨丁经济特区各产业发展提供了有力支撑。不久前，泰国东北部府尹代表团到访磨丁，参观了特区规划展示中心、物流ICD查验货场。代表团表示，中老铁路开通运营后，中、老、泰三国进出口业务增加，泰国东北地区丰富的资源可依托中老铁路进行输出，一致认可磨丁在中老泰经济走廊建设中具有的重要枢纽意义。

随着中国“一带一路”倡议和老挝国家特区战略的推进，磨丁将发展成为中国与老挝，以及东盟各国人流、物流、信息流和资金流的集散中心和平台。

(责编：苏缨翔、常红)