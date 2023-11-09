图为讲座现场。布鲁塞尔中国文化中心供图

人民网布鲁塞尔11月8日电 （记者牛瑞飞） 近日，布鲁塞尔中国文化中心“中国故事”系列讲座第三场在比利时蒙斯大学举行。比利时著名建筑师和工程师戈建以“一个比利时建筑师在中国”为主题，讲述了他在中国工作和生活的经历以及对中国建筑和文化的理解。蒙斯大学建筑系、艺术系、翻译学院的学生和教师100多人参加，这是布鲁塞尔中国文化中心“中国故事”系列讲座首次走进比利时高校。

戈建深谙中国文化、能讲一口流利中文。他参与了2022年北京冬奥会首钢滑雪大跳台、2019年中国北京世界园艺博览会比利时馆、比利时驻华大使馆新馆、国家大剧院等的设计和平遥古城的城市规划等众多建筑项目。其中，新首钢大桥获得了全球桥梁设计建造最高奖——“尤金·菲戈奖”。

戈建的中国故事源于他年轻时对中国语言文化的热爱。他学习中文有27年，在中国生活了20多年。初到北京时，他住在四合院里，跟胡同的邻居学汉语，和朋友们一起吃路边摊……随着学习的深入，他还研究了甲骨文与腓尼基文字在空间和建筑方面的关系。疫情发生后，戈建回到比利时，他说自己已经四年没“回”中国了，十分想念北京。

戈建对中国文化的了解和热爱以及对可持续性建筑的推崇和践行体现在他的每一件建筑设计作品中。他用近百张图片介绍了中比两国在建筑、桥梁、景观设计、城市规划、建筑材料研究等领域的诸多合作，让现场师生深入了解了中国在基础设施建设、城市规划等方面的可持续性发展的理念和做法。

通过分析多个建筑设计案例，戈建解读了中国在绿色建筑发展道路上的宗旨，寻求人、建筑与自然的互动共生，延续风土人情与历史文化，促进自然与人和谐永续发展。例如，首钢滑雪大跳台是全球首个坐落在工业遗址内的冬奥会场馆。它的设计兼顾了对首钢旧工业建筑物的改造。这使得首钢滑雪大跳台成为可持续性规划、设计、建设和运营方面的典范。

讲座中，现场观众与戈建积极互动。蒙斯大学的学生Faustine Goossens说，这个讲座非常有趣且非常重要，我不仅学习了建筑方面的知识，而且它给了我一个绝佳的机会了解中国。学生Lea Lambotte说，本场讲座非常有趣，尤其是我明年也要去北京，知道一个比利时人在中国生活工作了这么多年，做了这么多有意义的事，让我觉得太不可思议了。我特别希望能多一些这样的活动。学生Florence Courtoy说，戈建能在中国生活这么多年，并且真正融入了中国社会，做了那么多有意义的项目，这让我对未来有了很大信心，也就是说，像我这样的外国人也可以在中国拥有幸福的职业生涯和充满成就感的人生。

本次讲座得到了蒙斯大学师生的热烈欢迎和高度赞许。蒙斯大学翻译学院韩晋文教授感谢布鲁塞尔中国文化中心将如此精彩的讲座带到大学校园，感谢本次活动架起了蒙斯大学和布鲁塞尔中国文化中心互相了解的桥梁。布鲁塞尔中国文化中心主任龚毅希望中国文化中心能够经常与蒙斯大学开展有意义的合作，欢迎老师和同学到文化中心来参加各种文化交流活动。

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