人民网罗马11月7日电 （记者谢亚宏）雅典消息：11月1日，由中国教育国际交流协会和雅典理工大学共同主办的第二届中国—希腊大学校长论坛在希腊成功举办。中国驻希腊大使馆临时代办赖波，中国教育国际交流协会副秘书长傅博，希腊教育、宗教事务和体育部高等教育秘书长Odysseas-Ioannis Zoras，希腊教育部留学服务中心主任Michalakelis Christos，雅典理工大学校长Boudouvis Andreas和希腊大学协会轮值主席、雅典经济与商业大学校长Bourantonis Dimitris、兰州大学副校长勾晓华等出席论坛并致辞，希腊总理顾问Apostolis Dimitropoulos受邀出席论坛。来自32所中国高校和18所希腊高校的校领导及代表参加会议。

赖波指出，教育合作是中希人文交流和两国关系的重要组成部分，希望两国大学校长可以依托论坛的平台，积极讨论并建立校际合作，切实扩大学生和学者双向交流规模、开展校际联合研究项目等。

傅博强调，中希两国是东西方文明的代表，友好交往源远流长。中国教育国际交流协会愿为中希大学校长搭建交流互鉴和资源共享的平台，携手两国高校共同深入探索双方感兴趣的合作模式和领域，在师生流动、人才联合培养和科研合作等方面开展务实合作，互利共赢，共同推动中希教育高质量发展。

Odysseas-Ioannis Zoras表示，两国在高等教育国际化合作进程中取得了丰硕成果，希望双方高校能够充分探索联合培养和双轨课程的可能性，积极建立伙伴关系，推动对话和学术交流。

在全体会议上，双方校长介绍了本校在联合学位项目、学生流动、学术交流、联合科研合作和高等教育数字化方面的成功案例和实践。中希高校领导及代表按照工程与技术、艺术与人文、生命科学与医学、自然科学四个领域分组并展开充分探讨与交流，多所高校间达成初步合作意向。

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