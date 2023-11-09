新华社联合国11月8日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表张军8日在安理会审议国际刑事法院涉利比亚问题时表示，利比亚实现和平稳定是保障司法公正的前提。

张军表示，对于国际刑事法院在利比亚的工作，中方的立场是一贯的、明确的。国际刑事法院目前处理的有关案件是2011年提交的，中方希望法院在具体工作中，继续严格遵循《罗马规约》规定的补充管辖原则，充分尊重当事国司法主权和合理意见，同利比亚当局保持密切沟通合作。

张军说，利比亚实现和平稳定是保障司法公正的前提。当前，推动利政治过渡是国际社会和联合国在利的重点工作。要坚持“利人主导、利人所有”的原则，尊重利比亚人民的意愿，避免外部强加解决方案。国际刑事法院开展有关工作要有利于利比亚政治与和平进程，要有助于利各方加强团结、凝聚共识，避免放大矛盾和分歧。

张军重申，中方支持通过惩治最严重国际罪行，维护国际和平与安全。面对国际社会高度关注的重大危机和挑战，中方希望国际刑事法院能做到平等统一适用国际法，避免双重标准和例外主义。

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