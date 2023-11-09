本报记者 王海林 郭梓云 蔡子畅

154个国家、地区和国际组织的来宾相聚第六届中国国际进口博览会，72个国家和国际组织在国家展集中展示。其中，11个国家首次参展，34个国家首次线下参展，洪都拉斯、哈萨克斯坦、塞尔维亚、南非、越南等国担任主宾国。许多国家派出大规模、高规格代表团参展。进博会“朋友圈”不断扩大，“进博效应”不断彰显。

“积极加入这个合作共赢的‘朋友圈’”

今年是共建“一带一路”倡议提出10周年，哈萨克斯坦展馆以此为设计主题，屋顶呈波浪形，寓意“发展道路”，从5个领域展现了哈萨克斯坦的发展潜力。在展台一侧，阿斯塔纳航空公司工作人员正在讲解4条哈中直飞客运航线。该公司中国代表处地区高级经理伊斯兰姆对记者说：“进博会是推动各国市场相通、产业相融、创新相促、规则相联的重要平台，我们积极加入这个合作共赢的‘朋友圈’。中国不断扩大高水平对外开放，相信哈萨克斯坦企业在中国市场将有更广阔的发展空间。”

哈萨克斯坦贸易政策发展中心副主任阿谢尔·叶根别尔季耶娃介绍，参加本届进博会的哈机构和企业超过40家，包括政府部门、国有企业及私营企业。她表示，中国是哈萨克斯坦产品的主要出口市场。哈中两国已建立起完备的物流路线，对彼此的产品需求更加明确，进博会是向中国市场推广哈萨克斯坦产品的重要渠道。

近年来，借助进博会的东风，塞尔维亚的葡萄酒、果汁、麦片等品牌知名度日益提高，受到越来越多中国消费者的青睐。塞尔维亚馆以“面包”与“河流”为主题，采用多媒体方式，让观众立体感知塞尔维亚的美丽风光和人文景象。塞尔维亚内外贸易部部长莫米罗维奇表示，中国市场潜力巨大，希望通过进博会扩大两国经贸合作，吸引中国乃至全球企业赴塞投资。

萨摩亚馆工作人员耳边别着艳丽的花朵，颇具岛国风情。萨摩亚之前曾参加太平洋岛国展区，今年首次独立设馆。展馆内，姜黄茶、有机椰子油等产品琳琅满目。“感谢中国的邀请，进博会为萨摩亚提供了展示产品和文化的机会。”萨摩亚制造商和出口协会会长玛丽亚·利奥塔对记者表示，萨摩亚需要进博会这样的大平台来结识新伙伴，获得更多投资。

“为许多企业拓展中国市场提供了绝佳机会”

南非皮具商阿赞德·恩德贝莱今年首次参加进博会，希望借助进博会打开中国市场。11月5日，国家展刚刚开展两小时，他就卖出好几个皮包。南非共有36家机构和企业参加本届进博会。南非副总统马沙蒂莱在出席南非国家馆开馆仪式时表示：“中国市场蕴藏很多机会，中国商家与南非企业开展了不少合作，希望双方携手，进一步巩固两国贸易往来。”

南非西开普省旅游、贸易和投资促进局亚洲区贸易主管蒂鲁·奈杜表示，进博会一直得到南非出口商热情响应，是连接南非出口商与各国买家和投资商的重要平台。进博会在助推南非特色产品扩大对华出口方面发挥了重要作用，“为许多企业拓展中国市场提供了绝佳机会”。

在白俄罗斯馆，工作人员热情地邀请参观者品尝各式特色饼干。“进博会是全球最重要的经济创举之一，开放的中国为世界创造更多合作机遇。”白俄罗斯西罗德公司商务副总裁特里博伊·谢尔盖向记者表示，中国一直是公司非常重视的海外市场，期待借助进博会让更多人了解和喜欢白俄罗斯产品。

“来看看我们的腰果、花茶、手工艺品。”在几内亚比绍馆，ECCA贸易公司负责人德布卡达·桑卡用流利的中文向观众推介当地特产。她对记者说：“进博会这么重要的平台我们怎能错过？”几内亚比绍贸易与工业部商业促进局负责人卡萨马·曼努埃拉表示，期待借助进博会将几内亚比绍的腰果等农产品出口到中国，也希望进口更多中国优质产品。

“进一步向世界开放市场的有力例证”

现代化的厨房是什么样？在德国馆的一处展台，观众可以体验由德格电器打造的全电厨房应用场景。今年，德国馆重点展示智能制造、工业4.0等领域的最新成果和应用案例，德格电器是受邀展示的品牌之一。“全电厨房是未来行业的发展方向之一，它满足了人们对低碳健康生活的追求。”德格电器相关负责人翁羽表示，进博会对外资企业扩大中国市场具有非常积极的推动作用，希望借助该平台展现德国先进的技术理念。

芬兰馆以蓝白两色为主基调，以“幸福的家”为主题，风格简约自然。能源、化工涂料、建筑材料、机器制造等领域的多家芬兰企业参展。“举办进博会是中国进一步向世界开放市场的有力例证。芬兰一直致力于通过这一平台加强双边经贸合作。”芬兰驻华大使馆商务参赞、芬兰国家商务促进局中国区负责人田马可表示，中国持续推动产业结构优化升级，创造了一个充满合作机会的市场，芬兰期待凭借自身技术优势，在绿色低碳等领域与中国开展更多合作。

“进博会为全球企业带来新机遇”“希望借此进一步深化经贸合作”……众多外国企业积极参加进博会，既是为中国巨大市场和开放政策所吸引，也显示出对开放发展、合作共赢的共同渴求。

《 人民日报 》（ 2023年11月09日 15 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)