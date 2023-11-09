杰弗里·格林

飞虎队精神是美中两国人民的共同遗产，相信此次在中国的参观访问将进一步促进两国民众尤其是年轻人了解飞虎队故事、传承飞虎队精神，让两国人民的友谊和情义代代相传

近日，我率领美国飞虎队代表团赴华参加纪念美国第十四航空队援华抗战80周年活动并访问北京、重庆、昆明、柳州等地。同行人员中有飞虎队老兵哈里·莫耶、梅尔文·麦克马伦，还有多位飞虎队老兵家属及后代。我们一起重温美中两国人民并肩作战的那段历史，鼓励年轻一代传承和发扬飞虎队精神。飞虎队精神是美中两国人民的共同遗产，相信此次在中国的参观访问将进一步促进两国民众尤其是年轻人了解飞虎队故事、传承飞虎队精神，让两国人民的友谊和情义代代相传。

飞虎队的故事在中国家喻户晓。1941年，陈纳德将军组建了“中国空军美国志愿援华航空队”（飞虎队），与中国军民共同抗击日本侵略者。1995年我第一次踏上中国的土地，便和飞虎队有关。当时飞虎队老兵受邀到中国参加纪念抗日战争暨世界反法西斯战争胜利50周年活动，我正在制作一部关于飞虎队的纪录片，有幸与他们同行。当时我们就在考虑，要让更多人铭记这段历史，弘扬飞虎队精神。最后，我们决定创建美中航空遗产基金会，希望借助这个平台加深美国人民对这段历史的了解，鼓励更多年轻人将飞虎队精神传承下去。

自1998年成立以来，美中航空遗产基金会已经支持近500名飞虎队老兵和数百名老兵家属来到中国。长期以来，基金会和飞虎队老兵在美国和中国讲述飞虎队故事，推动两国青年了解历史、深化友谊。去年，美中航空遗产基金会启动了“飞虎队友谊学校和青少年领袖计划”，并在今年促成美国内华达州斯科菲尔德中学和中国两所中学缔结“飞虎队友谊学校”，搭建起传承飞虎队精神、增进两国青少年友谊的新平台。

飞虎队是美中两国人民守望相助的象征，飞虎队精神代表了友谊与合作。在中国作战期间，2000多名飞虎队队员牺牲，数千名中国民众在救助遇险飞行员的行动中献出了自己宝贵的生命。此次中国之行，我们在不同城市看到许多讲述两国军民同仇敌忾、并肩作战故事的纪念碑、纪念馆，十分感动。时光流逝，现在在世的飞虎队老兵只剩20余位。因此我们邀请很多老兵家属和后代参与到项目中，让他们与年轻人分享飞虎队故事、弘扬飞虎队精神。他们会带着精彩的故事回到美国，同他们的朋友分享在中国的见闻，让友好交流不断传承下去。

今年早些时候，我和莫耶、麦克马伦共同致信习近平主席，向习近平主席介绍了基金会和飞虎队老兵支持推动美中友好交往的情况，表示将传承和弘扬美中合作的宝贵精神财富。我们十分荣幸收到了习近平主席的复信。习近平主席的复信告诉美国人民乃至全世界人民，中国永远不会忘记老朋友。在复信中，习近平主席提到，中美关系的希望在人民，基础在民间，未来在青年。我对此非常认同。青年是两国人文交流的重中之重，是美中关系健康稳定发展的希望所在。通过推动更多年轻人了解飞虎队故事，飞虎队精神将得到传承，美中年轻一代会更加相知相亲，成为两国友好的使者。

美中关系对于世界和平、稳定与发展有着重要意义。当前美中关系面临一些挑战，但两国可以从历史中得到启迪。正如二战期间飞虎队尽全力帮助中国人民抗战、中国百姓不畏艰险救助遇险飞虎队队员所表明的，美国人民和中国人民彼此信任，应该携手同行。我们将同飞虎队老兵及家属、志同道合的伙伴一起，向更多美中两国年轻人讲述飞虎队故事，鼓励他们成为致力于两国人民友好的新一代飞虎队员，让飞虎队精神在两国人民之间一代代传承下去，为两国民间友好作出贡献。

（作者为美中航空遗产基金会主席）

《 人民日报 》（ 2023年11月09日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)