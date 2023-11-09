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俄罗斯总统普京会见张又侠

2023年11月09日04:25 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科11月8日电（记者陈汀）当地时间11月8日，俄罗斯总统普京在莫斯科会见到访的中央军委副主席张又侠。

　　普京请张又侠转达对习近平主席的诚挚问候和美好祝福。他表示，俄中友好关系有利于维护世界和地区和平稳定，这与冷战时期那种同盟关系完全不同。近年来，两国经贸关系快速发展，在联合国、上海合作组织、金砖国家等国际多边平台中保持密切协作。两军各领域合作发展势头良好，取得丰硕成果，为维护两国战略安全发挥了重要作用。俄方愿与中方加强战略沟通，提升务实合作水平，不断推动两国两军关系深入发展。

　　张又侠转达习近平主席对普京总统的亲切问候和良好祝愿。张又侠说，中俄友好不断发展、历久弥坚。今年以来，两国元首两次成功会晤，达成一系列重要共识，为中俄关系擘画了新蓝图。两军关系是两国关系高水平和特殊性的重要标志。近年来，中俄两军关系发展保持强劲势头，各领域合作亮点纷呈。中方愿与俄方一道，落实好两国元首达成的重要共识，进一步深化两军务实合作，共同维护两国利益，维护世界和地区繁荣稳定。

　　当日上午，俄国防部长绍伊古为张又侠举行欢迎仪式，并进行正式会谈。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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