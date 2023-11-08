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外交部发言人：中方为加沙地带日益加剧的人道灾难感到揪心

2023年11月08日23:51 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月8日电（记者温馨）外交部发言人汪文斌8日表示，中方为在巴以冲突中丧生的双方民众感到悲痛，更为加沙地带日益加剧的人道灾难感到揪心。

　　当日例行记者会上，有记者问：本轮巴以冲突已延宕一个月。尽管国际社会多次呼吁停火，但冲突仍在继续，平民死伤数字不断上升。发言人对此有何评论？中方是否将为推动局势降温拿出更多举措？

　　汪文斌说，刚过去的这一个月对巴勒斯坦人民而言极其漫长。超过1万名巴勒斯坦人，包括很多妇女和儿童，被夺去了生命。平民伤亡数字每天还在快速增长。

　　“我们为在巴以冲突中丧生的双方民众感到悲痛，更为加沙地带日益加剧的人道灾难感到揪心。无论是以色列还是巴勒斯坦民众，都不应成为武力袭击的目标，也不应成为集体惩罚的对象。”汪文斌说，暴力无法换来真正安全，武力不能赢得持久和平。释放被扣押平民，保护平民和民用设施安全，开辟人道救援通道，重启对话谈判，是有关当事方担负的责任，也是国际社会应当努力实现的目标。

　　汪文斌说，本轮巴以冲突爆发以来，中方一直坚定致力于缓和局势、推动停火止战。习近平主席指出解决巴以冲突循环往复的根本出路是落实“两国方案”。中共中央政治局委员、外交部长王毅同18个国家和国际组织的外长、负责人及相关政要深入沟通。中国政府中东问题特使翟隽访问中东五国并出席开罗和平峰会，广做各方工作，并将出席于11月9日在法国举行的支援加沙平民国际人道主义会议。

　　汪文斌说，中方支持阿拉伯、伊斯兰国家团结一致，加大斡旋努力，推动停火止战、恢复和谈。

　　他说，中方主张，联合国安理会应尽快采取负责任行动，保护平民，缓解加沙人道局势。

　　他表示，中方呼吁尽快召开更具权威性的国际和会，就重启和落实“两国方案”达成新的共识。

　　“作为联合国安理会常任理事国和国际社会负责任的一员，中方将继续同有关各方保持密切沟通，为保护平民、缓和局势、重启和谈、实现和平付出最大努力。”汪文斌说。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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