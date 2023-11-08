新华社北京11月8日电 11月8日，中共中央政治局委员、外交部长王毅应约同荷兰外交大臣斯洛特通电话。

王毅祝贺斯洛特履新，表示荷兰是中欧合作的“门户”，中荷双边关系发展保持良好势头。疫情后，双方各领域交往全面重启，荷兰对华出口快速增长，充分展现了两国合作的巨大潜力。中方赞赏荷方奉行积极对华政策，愿同荷方一道，充分发挥中荷开放务实的全面合作伙伴优势，规划好双方下阶段交往，进一步便利两国人员往来，推动中荷关系持续稳健发展。希望荷方坚持独立自主精神和自由开放传统，遵循国际贸易规则，秉持契约精神，共同推进双方经贸、科技、创新等各领域合作，共同维护全球产业链供应链稳定。

斯洛特表示，荷中贸易关系强劲，中国是荷兰在亚洲最重要的贸易伙伴。很高兴看到今年以来双方各层级往来逐步恢复，愿同中方深化互利合作，携手推动荷中开放务实的全面合作伙伴关系进一步向前发展。

双方就中欧关系交换了意见。王毅强调，中欧之间不存在根本利害冲突，共识远大于分歧。中欧关系不取决于第三方，也不应受第三方干扰。中方愿同欧方一道，坚持中欧伙伴关系定位，推动中欧关系持续健康稳定发展，希望荷方继续为此发挥建设性作用，共同筹备好下阶段中欧高层往来。

双方还就共同关心的国际和地区问题交换了意见。

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