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进博会上 打造更多澳大利亚“明星”产品

2023年11月08日16:52 | 来源：人民网-国际频道
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人民网上海11月8日电（记者赵益普）“请尝试下这款来自澳大利亚的植物纤维蛋白粉，它的名字叫沃拉。”在本届进博会上，澳大利亚RooLife集团品牌经理马米玲正在一档直播节目中，向中国消费者推介沃拉植物纤维蛋白粉。

“提及澳洲，大家的第一印象是绿色大草原和健康的生活方式，沃拉植物纤维蛋白粉原料100%来自澳大利亚出产的大豆、豌豆、黄豆，我们希望将大自然的健康和营养搬上中国消费者的餐桌。”马米玲和她的同事们“种草”能力很强，短短十几分钟的直播，吸引了5万多人次的收看。展台边，沃拉的试饮活动也吸引了众人排队品尝、拍照。弹幕上，不少网友表示，这款产品“适合都市白领群体和健身爱好者”，期待沃拉正式登陆中国市场。

沃拉植物纤维蛋白粉是RooLife集团于2022年推出的一款轻食产品，主推有机植物蛋白，过去一年在澳大利亚销售额近1600万澳元（1美元约合1.54澳元），是不折不扣的“明星”产品。目前，沃拉在小红书上有自己的官方旗舰店，中国消费者可以通过跨境电商购买，预计今年年底，这款蛋白粉便可直接摆上中国市场的货架。

来自西澳大利亚州首府珀斯的RooLife集团是“明星”产品制造机，该品牌服务公司在过去5年内，将茶饮料、羊毛被、护肤品等多个不同类别的澳大利亚产品引入中国市场，并借助进博会等平台迅速“捧红”。RooLife集团中国首席执行官江纳川举例说，2021年，RooLife带着澳洲康普茶品牌悦蔓蒂打开中国市场，当时悦蔓蒂在澳大利亚同类型饮料中已经销量第一了，但在中国还默默无闻。经过在中国2年多的展销，目前悦蔓蒂在中国市场的销量翻了三四倍，成为中国康普茶市场销量最大的产品之一，还受到澳大利亚维多利亚州政府的邀请了参加今年的进博会。

“我们一直重视进博会平台和中国市场，致力于将澳大利亚产品和企业带入中国，并且打造更多‘明星’产品，促进澳中互利双赢合作。”江纳川说。

(责编：刘洁妍、常红)

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