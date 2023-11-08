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进博观察：让开放的春风持续温暖世界

人民网记者 徐祥丽
2023年11月08日16:04 | 来源：人民网-国际频道
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清风拂过“四叶草”，进博热情依旧。黄浦江畔，超过3400家企业和近41万名专业观众从全球各地奔赴而来，在第六届中国国际进口博览会上展示风采、洽谈合作、寻遇商机。从中国首创的经贸制度安排，到全球共享的国际公共产品，进博会越办越好，成为开放的中国不断为世界注入正能量和确定性的缩影。

贝宁菠萝、洪都拉斯咖啡、西门子量子能谱血管造影系统……众多首发首展的新展品、新科技争相亮相；289家世界500强和行业龙头企业参展，创历史新高；进博会历史上规模最大、规格最高的美国参展团来华；非洲农产品专区首次设立；中小企业专场对接会首次举办……第六届进博会上，一个个“首次”和“新高”刷新着记录。

“奔中国来，就意味着向发展去。”美国参展商的一句话，折射出进博会魅力历久弥新的背后逻辑。

中国是世界第二大经济体，拥有14亿多人口的超大规模市场。过去10年，中国对世界经济增长的年平均贡献率超过30%。2022年，中国进口总额达到了2.7万亿美元，占世界进口总额的近11%。中国经济是一片大海，开放是当代中国的鲜明标识。以中国新发展为世界提供新机遇，让中国大市场成为世界共享的大市场，作为中国扩大开放的一大创举，进博会彰显着中国“为谋生民利，敢为天下先”的胸怀和手笔，也见证了无数精彩的成功故事。

六年来，从“头回客”到“回头客”，一家家参展商、采购商在这里对接洽谈、收获订单、拓展商机，乘兴而来，满意而归。六年来，进博会不变的是热情周到的服务、分享发展机遇的初心，变化的是越来越大的朋友圈、屡创新高的成交额、不断外溢的“进博效应”。“我们在这里销售的所有产品都是在斐济生产的，这为斐济人民提供更多就业机会。”第六届进博会上，斐济副总理兼贸易部长卡米卡米加对人民网记者表示，进博会为斐济经济增长作出了贡献，为斐济的未来展现了令人兴奋的前景。

当前，百年变局加速演进，世界经济复苏动力不足。面对多重危机挑战，进博会已经成为中国坚定不移支持全球化和自由贸易的标志。以开放纾发展之困、以开放汇合作之力、以开放聚创新之势、以开放谋共享之福，来自中国的春风，必将持续温暖世界。

（人民网盛楚宜、吴超岚、彭昱凯对本文亦有贡献）

(责编：徐祥丽、常红)

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