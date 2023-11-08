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美国新生儿梅毒病例数10年增10倍

2023年11月08日13:37 | 来源：新华网
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　　新华社洛杉矶11月7日电（记者谭晶晶）美国疾病控制和预防中心7日发布的最新数据显示，2022年美国有超过3700名婴儿出生时患有梅毒，比2012年的该疾病新生儿病例数增加10倍还多。

　　数据显示，2012年美国有335名新生儿梅毒病例，2022年增至3761例。美疾控中心表示，美国新生儿梅毒病例的增加是由于育龄妇女梅毒病例不断增加，以及社会和经济原因使一些人群不能获得良好的产前护理，疾病预防设施和资源持续短缺等。

　　据介绍，孕妇怀孕期间患梅毒可能导致流产、死胎、新生儿死亡等严重后果。新生儿感染梅毒通常是由于母亲在怀孕期间没有得到及时的相关检测和治疗所致。美疾控中心表示，如孕妇得到及时检测和治疗，2022年新生儿梅毒病例中有十分之九是可以避免的。

　　美疾控中心首席医疗官德布拉·霍里表示，美国新生儿感染梅毒病例数急剧上升，亟需采取新的行动来防止更多家庭悲剧。呼吁美医疗保健提供者、公共卫生系统和社区采取更多有效措施，为母亲和婴儿提供所需的护理。

(责编：崔越、刘叶婷)

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