11月5日，“2023美丽乡村——中日青少年欢乐跑”活动在日本神奈川县南足柄市成功举办。人民网 蒋晓辰摄

人民网日本神奈川11月8日电 （叶习民、许可）5日，为庆祝中日和平友好条约缔结45周年，由中国驻东京旅游办事处、东京中国文化中心主办，人民网日本公司协办的“2023美丽乡村——中日青少年欢乐跑”活动在日本神奈川县南足柄市成功举办。中国驻东京旅游办事处主任欧阳安、东京中国文化中心主任罗玉泉，以及中国驻日本大使馆、日本神奈川县、南足柄市、大雄山最乘寺等有关单位的代表出席活动并致辞。来自暨南大学日本学院、日本东京大学、东洋大学、明德学园相洋高等学校、立花学园高等学校的100余名中日青少年参加了本次活动。

中国驻东京旅游办事处主任欧阳安发表致辞。人民网 蒋晓辰摄

欧阳安在致辞中表示，中日友好的根基在民间，中日青少年是各自国家和民族的未来，更肩负着两国世代友好发展的重任。他表示，希望通过此次活动，让中日两国的青少年们增进了解、共筑友谊，将中日友好的理念和种子播撒在两国青少年的心中，期待未来生根发芽，成长为致力于中日友好事业的参天大树。

东京中国文化中心主任罗玉泉发表致辞。人民网 蒋晓辰摄

罗玉泉在致辞中表示，今年是中日和平友好条约缔结45周年，此次活动的成功举办对于加深中日两国青少年的相互了解和友谊，增进两国民心相通，深化文化和旅游交流合作具有积极意义。

日本神奈川县县西地区县政综合中心企划调整部部长矶崎孝喜发表致辞。人民网 蒋晓辰摄

日本神奈川县南足柄市副市长山岸和规发表致辞。人民网 蒋晓辰摄

日本神奈川县县西地区县政综合中心企划调整部部长矶崎孝喜、南足柄市副市长山岸和规等嘉宾在致辞中，感谢中方有关单位在神奈川县举办此次活动，希望今后两国举办更多交流活动，以进一步加深日中两国国民尤其是青少年之间的友好感情，推动日中友好事业向前发展。

开跑前，中日青少年一起做热身运动。人民网 蒋晓辰摄

中日青少年在百年古刹里奔跑，挥洒青春的汗水。人民网 蒋晓辰摄

本次活动在具有600多年历史的古刹——大雄山最乘寺举行，全程约2公里。中日青少年分组出发，互帮互助，一起在充满历史感的古刹中奔跑前行。在结束户外的欢乐跑活动后，还举行了中日青少年联欢交流会，大家共同欣赏中国书法和茶艺表演，并通过游戏和抽奖互动环节交流感想，增进了相互了解和友好情谊。活动结束后，两国青少年纷纷表示，通过此次活动，结交了朋友，对彼此国家有了进一步的认识，希望今后能够为中日友好事业做出努力和贡献。

东京中国文化中心主任罗玉泉展示其为本次活动书写的题词“中日友好，山高水长”。人民网 蒋晓辰摄

中日青少年联欢交流会现场。人民网 蒋晓辰摄

矶崎孝喜接受人民网采访时表示，神奈川县和中国有着深厚的渊源，全球最大的唐人街“横滨中华街”就坐落于神奈川县横滨市。青少年肩负着日中关系的未来，本次中日青少年欢乐跑活动为两国年轻一代创造了直接交流的机会，增进了相互理解与友谊，具有重要意义。

据悉，本次“美丽乡村——中日青少年欢乐跑”活动已是第三届，活动旨在通过“跑步＋旅游＋文化体验”的方式，增进两国青少年之间的互动交流，助力中日友好事业薪火相传。

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