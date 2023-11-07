11月7日，第十七次中日友好交流会议在北京举行。人民网记者 陈建军摄

人民网北京11月7日电（记者陈建军）由中国人民对外友好协会、中国日本友好协会、公益社团法人日本中国友好协会主办的第十七次中日友好交流会议7日在北京召开，中日两国地方友好协会代表等250多人参加会议。

中日友好协会会长唐家璇向大会致贺辞表示，今年是中日和平友好条约缔结45周年，两国在45年前缔结和平友好条约，确立了和平共处、世代友好的基本原则和正确方向，为中日关系长期健康稳定发展奠定了政治和法律基础，是两国共谋合作共赢、共促本地区乃至世界和平发展的重要遵循和有力保障。中日友好的根基在民间，希望在人民，未来在青年，活力在地方。当前，世界进入新的动荡变革期，中日关系面临复杂严峻的环境。和平有时非常脆弱，需要坚定维护；友好不会凭空产生，需要用心培育。在两国关系迎来改善发展的关键时间节点，双方民间友好人士应从缔约45年来两国关系发展历程中汲取力量和智慧，全力呵护来之不易的和平发展成果，用心续写惠及子孙的友好合作新篇章。

中国人民对外友好协会会长杨万明在会上致辞指出，回首中日关系发展历程，两国民间友好力量始终发挥着不可替代的重要作用。在两国关系发展顺利时，我们结伴同行，锦上添花；在两国关系遭遇挫折时，我们挺身而出，仗义执言；在对方遇到困难时，我们同舟共济，守望相助。这既是两国民间友好的光辉历史，也是我们的重要使命。中日同为亚洲重要国家，对亚洲的未来负有共同的责任。一个稳定互惠的中日关系，对两国至关重要，对亚洲不可或缺，对世界具有重要影响。面对新问题、新风险、新挑战，两国民间更应弘扬优良传统，团结一致、积极作为，勇于担起推动新时代中日关系改善发展的历史使命。

会上，日中友好协会理事长冈崎温代读了丹羽宇一郎会长的致辞。致辞中说，第十七次中日友好交流会议的召开正逢其时。自从在日中友好协会第三任会长宇都宫德马和中日友好协会首任会长廖承志的倡议下于1983年举办第一次交流会议以来，作为民间坦率交换意见的场所，这项活动已经持续了40年时间。面对问题应求同存异，而不是用近视眼的方式去处理；希望双方从大局出发寻求解决问题的方法，通过坦率的民间对话将友好关系发展下去。今后，日中友好协会将会不断发展丰富多彩的民间友好，开创崭新的日中新时代。

中日友好协会常务副会长程永华致辞说，中日两国一衣带水，风月同天，我们拥有两千多年的友好交往史，拥有同根同源的文化纽带。历史和现实一再证明，中日两国“和则两利，斗则俱损”，维护好、巩固好、发展好来之不易的中日友好大局，才能为两国和两国人民带来最大的福祉。当前，国际关系变乱交织，中日关系再次站在关键路口，我们应携手并肩、相向而行，坚守缔约初心，坚定维护和平友好合作的正确方向；加强交流互鉴，持续构筑坚实的民意社会基础；深化互利合作，不断扩大造福两国的共同利益；弘扬亚洲价值，共同维护地区与世界的和平稳定。

日本驻华大使馆公使小泉勉致辞表示，去年是日中邦交正常化50周年，今年又迎来日中和平友好条约缔结45周年这个值得纪念的年份。日中和平友好条约奠定了日中友好关系发展的重要法律基础，之后的45年来，日中两国在此基础上无论是文化还是经济方面都取得了巨大的发展。今天与会的各位长期活跃在民间交流、地方交流的第一线，为促进两国交流做出了重要贡献。今后，希望大家在两国间继续助推相互沟通，积累更多的相互信赖，继续支持这样的交流活动。

之后，中国人民对外友好协会副会长、中日友好协会秘书长袁敏道在会上作基调报告。他说，50年前，天津市和神户市正式缔结为友好城市关系，成为中日之间首对友城，也开创了中国国际友城交往的先河。以此为开端，中日友城交流日益发展壮大，正式友城数量迄今达到263对，另外还有100多对友好交流城市。实践充分证明，坚持和平友好、互利合作对两国和两国人民最为有利。中日民间友好是中日关系长期健康稳定发展的“传家宝”。新形势下，两国民间友好团体和友好人士更应继续发扬优良传统，为推动中日睦邻友好、合作共赢发挥应有作用。

与会嘉宾合影留念。人民网记者 陈建军摄

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