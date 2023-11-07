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全球华侨华人促进中国和平统一大会在南非举行

2023年11月07日21:15 | 来源：人民网-国际频道
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全国政协副主席、中国和平统一促进会副会长苏辉出席大会并致辞。 人民网 刘畅 摄
全国政协副主席、中国和平统一促进会副会长苏辉出席大会并致辞。 人民网 刘畅 摄

人民网约翰内斯斯堡11月7日电（刘畅）2023年全球华侨华人促进中国和平统一大会7日在南非约翰内斯堡举行。大会主题为“坚持‘九二共识’，为早日实现中国统一大业而努力奋斗”。全国政协副主席、中国和平统一促进会副会长苏辉出席并讲话。

苏辉强调，两岸统一是大势所趋，人心所向，中华民族根本利益所在，是任何人、任何势力都无法阻挡的。在反对“台独”、促进统一的伟大斗争中，广大港澳台同胞和海外侨胞秉持民族大义，躬身力行、坚守正道、不惧打压，为推进祖国和平统一大业发挥了重要作用。面对新形势和新挑战，要充分认识反“独”促统的正当性和正义性，准确把握反分裂反干涉斗争的原则性和灵活性，深刻理解开展两岸交流合作的重要性和紧迫性，切实增强对外传播交流的实效性和精准性，积极重视反“独”促统力量的广泛性和代表性，不断推动全球反“独”促统运动深入发展，在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴进程中，坚定不移推进祖国统一大业。

中国驻南非大使陈晓东，中华海外联谊会副会长、中国和平统一促进会秘书长林锐，中国侨联副主席高峰，以及外交部、国务院台办、中华中山文化交流协会等部门和单位代表，港澳台地区及海外反“独”促统代表人士，南非总统府妇女、青年及残障部部长德拉米尼-祖马、南非非国大党第一副总书记莫卡尼亚内，等在大会上致辞。来自全球30多个国家和地区的100多家统促会及相关组织共800余人线下参会，台湾分会场约200人视频连线共襄盛会。大会通过了《约翰内斯堡宣言》。

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(责编：刘洁妍、常红)

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