港口作为物流集散中转的重要枢纽，在保障货物稳定安全流通、提升商贸往来效率方面发挥着重要作用。西安国际港务区，是陕西西安为打造内陆改革开放高地而设立的经济先导区，和深度融入“一带一路”倡议大格局的重要支撑平台。其所承载的中欧班列“长安号”，自2013年开通以来，已成为穿梭于“一带一路”沿线国家的交流班列、友谊班列、民心班列，和服务企业向西开放的黄金班列。

西安自贸港建设运营有限公司总经理袁小军表示，中欧班列“长安号”是基于传统铁路线基础，重新编组后的全天候运输列车，其运行的稳定性和安全性都更佳。集装箱在运输过程中，全程贴有海关封和商业单位的商业封，确保集装箱不被打开和改动。同时，按照国际货协的要求，中欧班列在运输过程中为全程封闭“一单制”运输；若非遇到特殊情况，中途不可开箱，切实保障了货物的合规性和安全性。

“中亚五国是世界上粮食生产供应的主要国家，爱菊响应‘一带一路’倡议之后开始‘走出去’，从国家层面而言，对国家粮食安全起到了良好的保障作用。”西安爱菊粮油工业集团总经理助理李月波说。作为一个传统粮油企业，近10年来，爱菊意识到全产业链给企业带来的深远影响。从原料种植端，到生产加工再到仓储物流，爱菊依托中欧班列“长安号”，积极响应“一带一路”倡议，收获了优质的服务并缩减了运营成本。

无独有偶，在黄海之滨，山东青岛港自“一带一路”倡议提出以来，借助山东港口一体化改革发展优势，发挥青岛港的平台优势，进一步完善提升联通“海上丝绸之路”沿线国家和地区的贸易航线网络。到目前为止，青岛港共开辟“一带一路”集装箱航线80余条，仅2023年1月至10月就开辟“一带一路”航线11条，实现了欧美航线周周班、日韩航线日日班的航线密度，是中国北方港口航线最多、密度最大的港口。

山东港口青岛新前湾集装箱码头有限责任公司副总经理王崇山告诉记者，青岛港集装箱全自动化码头，从桥吊抓箱、卸箱到水平导引小车，整个过程没有人工参与，完全实现了本质安全。此外，自动化码头依靠“一键锚定”防风技术，在大风来临前，设备及堆场会自动接收到防风系统指令，自动对堆场开启防风工作。两分钟之内，全场一百多台设备可以完全做到自动锚定，确保港口设备和货物安全。（记者董常芳）

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