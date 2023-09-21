新华社圣彼得堡9月20日电（记者安晓萌）当地时间9月20日，俄罗斯总统普京在圣彼得堡会见中共中央政治局委员、中央外办主任王毅。

普京请王毅转达对习近平主席的诚挚问候，表示今年3月，习近平主席对俄罗斯进行具有划时代意义的访问，取得圆满成功，体现了俄中全面战略协作伙伴关系的高水平。自那以来，双方达成的重要共识正在逐一落实，两国经贸、人文、体育等各领域交流合作取得积极成果。今年以来，俄罗斯已克服美西方单边制裁冲击，经济开始恢复增长，各种机能正常运转，我们期待同中方加强规划，深化务实合作。俄方高度赞赏并积极支持共建“一带一路”倡议，反对对倡议的歪曲抹黑，愿加强欧亚经济联盟同倡议对接，推进地区一体化进程。

普京说，当前国际局势演变充分印证了习近平主席对百年未有大变局的战略判断。在俄中等各方共同努力下，金砖国家今年成功扩员，推动金砖合作迈上新台阶。俄方愿同中方在上海合作组织、金砖机制等多边框架下保持密切协调，抵制单极霸权和阵营对抗，维护国际公平正义。

王毅转达了习近平主席对普京总统的亲切问候，表示两国元首今年成功会晤，共同擘画了新时代中俄全面战略协作伙伴关系新的蓝图，为推动双边关系深入发展指明了前进方向、注入了强劲动力。这次访俄期间，我同帕特鲁舍夫安秘和拉夫罗夫外长全面梳理了两国各领域合作，愿同俄方一道，以两国元首重要共识为根本遵循，增进战略互信，深化务实合作，进一步夯实中俄友好的民意和社会基础。

王毅说，习近平主席强调世界进入百年未有之大变局。面对变乱交织的国际局势，世界多极化加速演进，经济全球化逆势前行，单边行径不可持续，霸权主义不得人心。中俄作为联合国安理会常任理事国，对推动世界发展进步负有重要责任。双方要加强多边战略协作，维护两国正当权益，为推动国际秩序朝着公正合理方向发展作出新的努力。

双方还就当前国际和地区形势交换了意见。在乌克兰问题上，普京重申俄方愿通过对话谈判解决问题。

访俄期间，王毅还与俄方共同主持中俄第十八轮战略安全磋商，举行中俄蒙安全事务高级代表会晤，并分别会见俄罗斯外长拉夫罗夫、蒙古国家安全委员会秘书长恩赫巴亚尔。

(责编：杨光宇、闫嘉琪)