新华社巴西利亚9月20日电 综述：以两国元首共识为引领 开辟新时代中国巴西关系新未来

新华社记者卞卓丹

今年是中国和巴西建立战略伙伴关系30周年。作为东西半球最大的两个发展中国家，中巴双方正在两国元首达成的重要共识引领下，着力开辟新时代中巴关系新未来，更好造福两国人民，为地区乃至世界的和平与发展作出更大贡献。

1974年8月建交以来，中巴两国始终相互尊重、平等相待、合作共赢，两国关系持续稳定向前发展。1993年，巴西成为首个同中国建立战略伙伴关系的发展中大国；2012年，两国关系提升为全面战略伙伴关系。2023年4月，巴西总统卢拉对中国进行国事访问，中巴双方发表了关于深化全面战略伙伴关系的联合声明。习近平主席和卢拉总统达成的一系列共识成为开辟新时代中巴关系新未来的重要指引。

在全球政经格局加速调整的背景下，当前的中巴关系已超越双边范畴，“全局性、战略性、全球性”影响日益突出，成为国际舞台上推动发展中国家团结与发展的重要力量。

卢拉表示，巴中全面战略伙伴关系坚实稳固，巴方期待同中方密切高层交往，深化互利合作，增进在全球治理体系改革和重大国际地区问题上的协调配合，进一步推动两国关系强劲发展。

经贸合作方面，巴西是首个对华贸易突破千亿美元的拉美国家，中国多年保持巴西最大贸易伙伴和最大出口市场地位，中国对巴西的累计投资额已近1000亿美元。近年来，除农牧业、能矿业等传统合作领域外，科技创新合作已成为中巴关系的新亮点。

卢拉表示，巴中深化合作将有助于推动巴“再工业化”进程。今年4月，卢拉访华期间，中巴在贸易投资、数字经济、科技创新、信息通信、减贫、检疫、航天等领域签署多项双边合作文件。

中巴经贸关系的拓展与深化，带动了双方在货币金融领域的合作。巴西中央银行3月31日宣布，人民币已超过欧元，成为该国第二大国际储备货币。当月，巴西还与中国达成了在双边贸易与融资活动中使用本币结算的协议。卢拉日前还提议，在巴西与阿根廷的贸易中使用人民币结算。

在政治、经济关系日益拓展、深化的同时，中巴两国还搭建起越来越多人文交流的桥梁。两国大力促进科研、教育机构和留学生交流，进一步推动在巴中文教学和在华开展巴西葡萄牙语教学。今年3月，拉美第一所中医孔子学院在巴西戈亚斯州正式开学授课；6月，12名巴西学子获得中国政府奖学金。

展望未来，中巴合作潜力巨大，两国关系前景光明。正如习近平主席今年4月同卢拉举行会谈时所说，中国正在推动高质量发展和高水平对外开放，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，将为包括巴西在内的世界各国带来更多机遇。

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