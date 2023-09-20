发展融资、气候变化、收入不平衡……正在举行的第78届联合国大会上，“全球南方”国家的关切成为重点议题。作为世界上最大的发展中国家，中方将在联大期间出席多场会议，表达“全球南方”天然成员的诉求与主张。

什么是“全球南方”？指的是新兴市场国家和发展中国家集合体。近年来，这一概念频频出现在美西方主导的会议与公报文件中，成为国际政治的一个热词。相关专家对《国际锐评》表示，美西方正将“全球南方”概念工具化，试图将中国排除在外，剥夺中国发展中国家地位，分裂发展中国家阵营，维护发达国家的既得利益与霸权。

美西方这种分化手段有用吗？近日召开的“77国集团和中国”峰会给出了明确回答——峰会通过《哈瓦那宣言》，纳入多项中国理念和主张，指出有关各方应致力于实现全球发展和共赢合作，推动构建人类命运共同体。这是“全球南方”释放的团结自强的信号，也再次说明：中国是“全球南方”的天然一员。

中国与其他发展中国家有着相同的历史遭遇、奋斗历程，面临着共同的发展难题和任务，对当前国际秩序和全球治理有着相近的看法和诉求。联合国开发计划署2004年发布《打造全球南方》报告时，就明确将中国列为“全球南方”国家。

历史上，中国曾长期遭受西方国家侵略殖民，在与广大亚非拉国家并肩争取国家独立和民族解放中结下深厚情谊。新中国成立后，在恢复联合国合法席位的过程中，广大亚非拉国家也给予了关键支持。这些同呼吸、共命运的历史，决定了“全球南方”是中国的天然属性。

当前，中国同其他发展中国家一样，致力于发展振兴。中国虽然是全球第二大经济体，但2022年人均国内生产总值为12741美元，是发达经济体的1/5，相当于美国的1/6。2021年中国人均国民总收入位列世界第68位，人类发展指数世界排名第79位，与主要发展中国家排名相当。可见，中国仍是各方公认的最大发展中国家。

在中方看来，“全球南方”国家是发展道路上的同路人，应该尽己所能提供支持与帮助。目前，中国已向160多个国家提供发展援助，同150多个国家共建“一带一路”，同100多个国家和国际组织共同推进全球发展倡议合作。中方还成立全球发展和南南合作基金，并将推出专项资金落实全球发展倡议。分析人士认为，这体现了中国帮助发展中国家实现共同发展的真诚与担当。

当今世界很不太平，单边主义、霸权主义不断抬头，严重损害发展中国家正当权益。包括中国在内的“全球南方”国家普遍希望维护公道正义，推动全球治理变革朝着更加公正合理的方向发展。从发布《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件，到启动并推动金砖合作机制扩员，再到第一个表态支持非盟加入二十国集团，中国始终在国际社会说公道话、办公道事，努力壮大多边主义力量，提高“全球南方”国际话语权，捍卫国际公平正义。

一路走来，独立自主的政治底色、发展振兴的历史使命、公道正义的共同主张，决定了“全球南方”不能没有中国。无论美西方怎么炒作，也无法把两者剥离。就在最近，中方提出共筑全球南方命运共同体，同创共同发展的新时代。可以预见，“全球南方”的影响力将不断增强，给全球治理带来新气象。而中国无论发展到什么程度，始终是“全球南方”的天然一员，永远是发展中国家大家庭的一员。

（国际锐评评论员）

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