人民网东京9月20日电 （记者朱玥颖）9月20日，中国驻名古屋总领馆与日本东海日中贸易中心共同举办“一带一路”中欧班列推介会。相关政府部门、经济团体、智库和企业代表100余人参会。

驻日本大使吴江浩在致辞中表示，今年是习近平主席提出共建“一带一路”倡议10周年。10年来，共建“一带一路”从愿景理念到现实行动，取得了扎扎实实的重要成就。中国与共建国家货物贸易实现倍增，达到2万亿美元，双向投资超过2700亿美元，不少共建国家基础设施越建越好，经济发展前景光明。中欧班列作为共建“一带一路”的旗舰项目，随着“一带一路”建设的推进而不断壮大，已经成为广受欢迎的国际公共产品和沿线国家经贸合作的重要平台。

吴江浩大使指出，中日两国经贸往来密切，铁海联运合作由来已久。近年来，不少日本企业通过中欧班列拓展了新的商机，获得了新的发展，共享了更多收益。当前世界经济复苏面临多重挑战，“脱钩断链”“去风险”的声音却不绝于耳。在对抗与合作、零和与共赢的十字路口上，深入坦诚交流、积极务实拓展合作，扩大共同利益、实现共赢发展才是正确之道。今年是中日和平友好条约缔结45周年，欢迎日本中部各界同中方共同努力，用好中欧班列这条重要纽带和“一带一路”重要平台，推动中日经贸合作进一步向前发展，更好增进两国和地区国家人民福祉。

驻名古屋总领事杨娴致辞表示，中部地区是日本重要的制造业中心和贸易物流中心，一大批企业与中国的经贸投资合作十分紧密。本地区有超过3000家日企进入中国市场，其中许多企业在华投资设厂，一部分日企产品返销日本，还有很多产品出口至欧美地区。相信中欧班列将为中部企业拓展“一带一路”沿线市场提供重要助力。总领馆愿认真倾听中部地区企业对华合作关切，为中日产业对接和务实合作提供更多的支持和更好的服务。

中国人民大学重阳金融研究院执行院长王文全面阐述共建“一带一路”十年成就以及未来展望，表示中国正在与世界共享“一带一路”逐渐释放的巨大红利，涌现出一批示范标杆工程。 “一带一路”已成为有史以来全球规模最大、共同受益最多的国际公共产品。“一带一路”和中欧班列是日本工商界连接欧亚腹地的捷径，希望日企摒弃意识形态之争，以利益为优先，拥抱“一带一路”。

日本综合物流企业日本通运株式会社执行董事兼名古屋支店长天白淳结合公司在华业务，分享了利用中日海铁联运深耕中国市场、构建稳定供应链的经营规划。东海日中关系学会理事曾根英秋结合参访郑州国际陆港开发建设公司的体会，介绍中欧班列的独特优势和中国经济的强大活力，建议日企积极参与利用中欧班列。

参会各界代表普遍表示，此次推介会务实高效、针对性强，对深入了解共建“一带一路”倡议和中欧班列运营情况大有裨益。

(责编：贾文婷、吴成良)