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中国游客抵达南非 助力两国旅游业交流合作

2023年09月20日20:55 | 来源：人民网-国际频道
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人民网约翰内斯堡 9月20日电 （张茜）当地时间9月20日，搭乘国航航班的10名中国游客顺利抵达南非城市约翰内斯堡。这是中国自8月进一步恢复出境团队旅游后，首批从北京出发抵达南非的中国旅行团。

首批抵达南非的中国旅行团人员合影。北青旅供图

首批抵达南非的中国旅行团人员合影。北青旅供图

这批由北青旅率领的中国游客受到了当地民众的欢迎，南非民众载歌载舞欢迎远道而来的中国朋友。机场工作人员也给予这支旅行团各项帮助，使其在第一时间顺利通关。

当地民众欢迎中国旅行团。北青旅提供

当地民众欢迎中国旅行团。北青旅提供

对此，北青旅南非分公司负责人对南方的热情友好表达了感谢，并指出，随着越来越多中国游客的到来，中南两国旅游业的交流与合作将会得到进一步加强，并最终造福两国人民。

第一个走出机场的游客吴霜表示，能够在疫情结束后短时间内抵达南非令她倍感惊喜，同时也感受到了中国与南非之间的深厚友谊。对于个人的首次非洲之行，她充满期待。她表示，非洲独有的风土人情以及辽阔壮美的自然景观，令她特别着迷。

同行的中国游客陈建华则相信此次非洲之旅将会带给他诸多惊喜。其中，就包括他一直惦记着的“乒乓之旅”。他展示了自己随身携带的乒乓球拍，并透露早在出发前就已经联系好了南非当地的乒乓球爱好者，准备在旅游间歇与当地民众切磋乒乓球技术。

南非旅游部负责人表示，中国是南非旅游业的主要客源国之一，中国游客的到来将极大推动南非旅游业的发展。相信在两国建交25周年以及金砖峰会等契机的带动下，南非旅游业有望吸引更多中国游客，使行业尽快恢复至疫情前的水平。

(责编：贾文婷、吴成良)

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