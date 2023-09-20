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中国援助柬埔寨“新生儿专科能力建设项目”在金边启动

2023年09月20日20:24 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷9月20日电 （记者刘慧）9月20日，中国援助柬埔寨“新生儿专科能力建设项目”在金边启动。中国驻柬埔寨王国大使馆负责经济事务的参赞钟洁、柬埔寨卫生部副国务秘书桂良辛出席并致辞。湖南省儿童医院副院长王华教授及专家组成员、柬埔寨国家儿童医院院长任恩杰柏教授、医院管理人员和临床医护代表等近100人参加。

钟洁指出，今年是中柬建交65周年，也是“中柬友好年”。中柬医疗卫生合作多点开花、成果丰硕，彰显了中柬两国人民肝胆相照的深厚情谊。2016年，湖南省儿童医院承担中国国家卫健委组织实施的亚洲首个“妇幼健康工程”，开始与柬国家儿童医院交流合作。七年来，双方合作领域不断扩展延伸，两所医疗机构的友谊在互学互鉴、共同发展中不断升华，成为中柬友谊的一个缩影。

桂良辛对中国政府及项目专家组表示感谢，并表示柬王国政府一直致力于促进儿童健康发展，在中国湖南省儿童医院的帮助下，柬埔寨国家儿童医院新生儿重症病房的建设有了很大的改善，专业人员观念和技术都得到了提升。此次项目将是柬埔寨国家儿童医院前所未有的新一轮发展，有利于降低婴幼儿、新生儿死亡率，符合卫生部的愿景，更是新政府的优先事项。她期待未来双方医院能开发更多合作项目，培养更多人才，造福柬埔寨广大的儿童和家庭。

本项目将在柬开展为期14天的新生儿医学培训、专业指导、远程医疗、眼科手术、义诊咨询等系列医疗活动，向柬方捐赠婴儿暖箱、蓝光治疗机、呼吸机、血气分析仪、眼科精细仪器等一批专业医疗设备，并正式启用中国援建的“国际远程医疗中心”，开展远程医疗服务和多学科专业探讨。

(责编：贾文婷、吴成良)

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