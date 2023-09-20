新华社莫斯科9月20日电（记者黄河）当地时间9月19日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在莫斯科会见蒙古国家安全委员会秘书长恩赫巴亚尔。

王毅说，中蒙山水相连、休戚与共，是好邻居，也是好伙伴。两国互信牢固，友谊深厚，利益交融。去年，两国元首成功会晤，双方宣布共建两国命运共同体，推动中蒙关系迈上新台阶。作为全面战略伙伴和紧密邻邦，中方始终尊重蒙古人民自主选择的发展道路。我们愿同蒙方一道，落实好两国领导人重要共识，深化双方安全合作，为两国共同发展和地区和平稳定提供坚实保障。

恩赫巴亚尔表示，蒙中始终尊重彼此核心利益，在抗疫中相互支持，蒙中关系处于历史最好时期。蒙方珍视两国山水相连的情谊和全面战略伙伴关系，坚定奉行对华友好政策，坚定恪守一个中国原则。当前国际局势动荡不宁，蒙方坚持多边主义，愿同中方加强安全合作，助力两国发展繁荣。

王毅表示，单边行径、霸权主义早已落后于时代，世界多极化潮流不可阻挡。实现和平安全，建设多极体系要抓住三个关键词。一是平等。国家无论大小、贫富、强弱一律平等，公平享有发展的权利。二是有序。共同维护以联合国为核心的国际体系，共同遵守联合国宪章宗旨原则和公认的国际关系基本准则。三是合作。团结协作，形成合力，共同应对全球性挑战，携手构建人类命运共同体。

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