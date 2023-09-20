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中俄蒙举行安全事务高级代表会晤

2023年09月20日19:19 | 来源：新华网
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新华社莫斯科9月20日电（记者 黄河）当地时间9月19日，中国、俄罗斯、蒙古国在莫斯科举行三国安全事务高级代表会晤。中共中央政治局委员、中央外办主任王毅，俄罗斯联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫、蒙古国家安全委员会秘书长恩赫巴亚尔出席。

王毅说，东北亚是当今世界最具活力的地区之一，也是全球安全热点集中的地区之一，蕴藏重要发展机遇，也面临严峻挑战。作为地区重要国家，中俄蒙是休戚相关的友好邻邦，守望相助的友好伙伴，新形势下加强三方合作具有先天地缘优势和深厚传统积淀，符合三国共同利益，也有助于凝聚区域发展共识。中方愿同俄、蒙一道，立足东北亚、胸怀全世界，共谋深化合作的有效路径，共促地区繁荣稳定，共享区域发展成果。

王毅表示，去年上海合作组织撒马尔罕峰会期间，中俄蒙三国元首成功会晤，达成重要共识，为三方下步合作指引方向。我们要继续发挥元首外交战略引领作用，深化政治互信，充分发挥互补优势，加快推进中俄蒙经济走廊建设，为三国人民带来更多福祉。

帕特鲁舍夫表示，三国在重大国际和地区问题上有着相近立场，将共同抵制外部干涉、防范颜色革命，坚持多边主义，建立公正合理的国际秩序。恩赫巴亚尔表示，发展同中、俄两国睦邻友好合作是蒙方外交首要方向，蒙方反对单极格局和以意识形态划线，愿同中俄继续巩固政治互信，将三方合作打造为区域合作的典范。

三方高度评价迄今合作成果，同意进一步密切协作，共同维护地区安全稳定。

三方将共同落实三国元首重要共识，以第三届“一带一路”国际合作高峰论坛为契机，加强“一带一路”倡议同欧亚经济联盟和“草原之路”倡议对接，深化互利合作、加快共同发展。

三方认为此次会晤为三国战略合作增添了新的内涵，将探讨会晤机制化安排。

(责编：卫嘉、白宇)

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