新华社华盛顿9月19日电（国际观察）美债突破33万亿美元 政府关门担忧再现

新华社记者熊茂伶

美国财政部最新发布的数据显示，截至9月18日，美国国债突破33万亿美元。美国债务如滚雪球般膨胀，耗时仅三个月总额又创新高，速度令人震惊。

今年以来，美国财政管理乱象频发。几个月前，美国国会共和、民主两党就债务上限问题上演“懦夫博弈”，冲击全球金融市场稳定。眼下美国两党仍在预算问题上争斗不休，如果不能在数日内就拨款法案达成协议，到9月30日本财年结束之际，美国政府或将再度“关门”。

2017年9月，美债规模突破20万亿美元；2022年2月，美债规模突破30万亿美元。2023年6月16日，联邦政府债务规模突破32万亿美元，达到这个数字的时间比新冠疫情前的预测提前了9年。

美国独立研究机构联邦预算问责委员会主席马娅·麦吉尼亚斯在一份声明中说：“美国已经达到了一个没有人会感到骄傲的新里程碑，我们的国家债务总额刚刚超过33万亿美元。我们对这些庞大的数字越来越麻木，但这并没有降低它们的危险性。”

根据美国彼得·彼得森基金会的测算，将这些巨额债务分摊到美国民众身上，相当于每人负债9.9万美元。该基金会首席执行官迈克尔·彼得森表示，美国财政在新冠疫情之前就已经走上不可持续的道路，而新冠疫情迅速加剧了美国的财政挑战。

对于“野蛮生长”的美债又破“大关”，共和党、民主党依然互相甩锅。共和党人指责拜登政府失控的支出导致当前美国的财政困境，在今年早些时候的债务上限谈判中以及当下的拨款法案谈判中，共和党都试图推动削减开支。白宫方面则将债务膨胀的责任归咎于共和党。白宫发言人迈克尔·菊川表示，过去20年债务增加的主要原因是共和党在向富人和大企业倾斜的减税计划上花费了数万亿美元。

对于两党互相推诿，预算专家并不买账。彼得森此前曾指出，联邦政府债务不断累积是国会两党在财政问题上“不负责任”的结果。过去几十年，华盛顿政客多次选择减税或推动政府支出计划，而非考虑美国未来。

事实上，美国两党“轮流坐庄”体制下，为拉选票，双方都希望多花钱。尽管控制债务增长有利于美国经济长期发展，但没有哪届政府、哪家政党愿意背上削减福利或加税的“恶名”。两党政客只顾眼前政治利益、不顾财政长期健康，“寅吃卯粮”过度开支，让美债“窟窿”越来越大，给美国经济和全球市场带来隐患和风险。

眼下，美国两党正围绕拨款法案进行新一轮争斗，双方仍存明显分歧。据美国媒体报道，众议院共和党人日前推出了一项短期拨款议案，该方案将削减8%的联邦机构开支，还将加强移民限制措施。但该议案已遭到共和党内部反对，也不太可能赢得民主党人的支持。

如果两党不能及时就拨款法案达成一致，联邦政府或再次关停。美国企业研究所高级研究员凯文·科萨尔日前撰文指出，由于政治分裂严重、两党争斗加剧、一些共和党保守派试图以政府关门来威胁民主党人控制开支等，政府“关门”的概率或许已经上升。

可以预见的是，联邦政府关门将给美国经济和市场带来冲击。根据高盛的预测，美国联邦政府停摆每持续一周，经济增速将下降约0.15个百分点。

放眼未来，美国财政前景不容乐观。随着美债继续飙升，美联储过去一年多猛烈加息带来的高利率也推高了利息负担。彼得·彼得森基金会的数据显示，当前美国每天在债务利息上的支出近20亿美元，在未来十年内，联邦政府的利息支出将超过美国政府传统投入到研发、基础设施、教育上的开支总和。

8月1日，国际评级机构惠誉将美国长期外币发行人违约评级从AAA下调至AA+，这表明美国政府治理和财政管理能力在下降。随着两党争斗持续，美国政府在增加收入、削减开支上缺乏作为，财政状况难从根本上得到改善，各界对于美国财政危机的担忧进一步加剧。

(责编：贾文婷、吴成良)