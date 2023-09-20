人民网雅加达9月20日电 （记者李培松、曹师韵）9月20日上午，中国人民解放军海军戚继光舰结束对印度尼西亚友好访问，离开印尼泗水贾姆鲁德码头，启程继续开展远海实习并访问巴布亚新几内亚、斐济。

起航前，泗水港贾姆鲁德码头上，中国驻印尼使馆国防武官徐胜大校、副武官陈雄民海军上校，中国驻泗水总领事馆总领事徐永、副总领事来丹和使领馆工作人员，华侨华人、中资企业员工、留学生代表，以及印尼海军官兵代表等到码头送行。从青岛登舰并参与实习训练的2名印尼海军学员和2名泰国海军学员离舰。

访问印尼期间，中方任务指挥员拜会了印尼海军部队和院校领导，到访官兵参观了印尼海军部队、院校和博物馆等，与印尼海军学员同班施训、座谈交流，并开展了球类友谊赛等活动。在戚继光舰举行的5场舰艇开放活动中，华侨华人、中资企业员工、留学生和当地民众等1500余人次登舰参观。

9月19日晚，戚继光舰举办甲板招待会，印尼海军官兵代表及中资企业员工、华侨华人、使领馆工作人员代表等200余人出席。招待会上，中方海军学员表演了传统武术、民乐、书法和现代乐器演奏、民族舞蹈等，中印尼海军学员合唱《泗水之歌》，现场气氛热烈，赢得宾客好评。

应印尼海军邀请，戚继光舰离开泗水港时，与印尼海军苏丹哈萨努多因号护卫舰联合举行包含编队运动、联合通信、分航仪式等科目在内的联合演练。

(责编：贾文婷、吴成良)