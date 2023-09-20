人民网曼谷9月20日电 （记者孙广勇，通讯员李朋飞）9月19日，第133次中老缅泰湄公河联合巡逻执法行动正式启动。

此次行动将采取分段巡航与全线联合巡逻执法方式开展，预计用时4天3夜。行动期间，中老缅泰四国执法部门将在泰国清盛召开信息交流会和举办第三季度四国文体交流活动，四国执法部门还将以双边、多边联合的方式在流域开展水陆联合查缉行动，携手打击各类违法犯罪。

2011年12月，首次中老缅泰湄公河联合巡逻执法行动启动，拉开了四国共同维护湄公河航道安全的序幕。近12年时间里，四国共开展全线联合巡逻执法132次，水陆查缉、分段巡航等各类联合行动180余次，联合实战演练4次，派遣联合执法队员近两万人次。联合巡逻执法行动共护航过往商船数千艘次，成功救助遇险商船200余艘次，挽回各类经济损失约2亿元人民币。

泰国预防打击湄公河流域违法犯罪指挥中心蒙迪中校介绍，泰方由多部门协同参与湄公河联合巡逻执法，水面有清盛水警的巡逻艇，陆地上部署了清盛警察局的警力。老挝方面由人民军和公安部门共同参与行动，缅甸方面则派出万崩水警分局的巡逻艇和大其力警方的警员负责江面和陆地巡逻。目前，四国执法艇河面巡逻平均每月25天，河面见警率平均达到80%以上，重点时间节点见警率达100%。

完善警务合作机制、强化违法犯罪打击力度、提升沿江安保能力……6万余公里航程，中老缅泰四国以联合巡逻执法为抓手，不断深化拓展区域国际执法安全合作，多措并举，紧密合作。记者在采访时看到，在澜沧江—湄公河沿岸的四国村寨、港口，联合巡逻执法艇所到之处，当地军警敬礼致敬，沿岸民众欢呼雀跃，沿河商船鸣笛致意。

澜沧江—湄公河从中国关累到泰国清盛一段航运最为繁忙，大量物资在中老缅泰四国间运输往来。“湄公河安全了，航运一定会越来越繁荣，尤其期待更多中国船只的到来。”清盛港经理纳塔蓬表示，“未来我们将由传统的散装运输改进为集装箱运输，以大幅提高效率、降低运输成本。”

如今，进出中国关累、老挝孟莫、缅甸万崩、泰国清盛的船舶数量大幅增长。清盛港务局官员披猜表示，联合巡逻执法保障了湄公河上安全的运输环境。目前，该河段往来商船已经达到600多艘，包括不少载重量超过400吨的货船。

随着湄公河流域治安越来越好，“金三角”地区附近的老挝波乔省迅速发展起来，坐落其中的“金三角”经济特区建设规模不断扩大，目前已开发面积10平方公里，吸引投资20亿美元。此外，波乔国际机场建设基本完成，年底即将开通运营。记者在采访中看到，老挝村民站在岸边举着纸板迎接联合巡逻执法艇，纸板上用中老双语写着“兄弟”二字表达感激之情。

每次联合巡逻执法行动前，中老缅泰四国执法部门都会以线上线下结合的形式召开联席会、治安形势分析会等，共同分析研判近期流域治安形势等，并就相关执法合作事宜进行磋商。行动期间，四国相关负责人会在中方执法艇设置编队指挥所共同指挥行动。

目前，四国执法部门已经共同建成实时视频指挥和应急指挥通联系统；建立了报警就近联处机制，在中老缅泰湄公河联合巡逻执法联合指挥部、驻老挝班相果和孟莫联络点、缅甸万崩水警分局、泰国清盛县水警局设有报警点；建立了遇事直连机制，通过视频通讯系统可以直接和各国执法部门联络，若遇突发情况，不同地点的执法人员可以根据海事系统定位船只位置，迅速实施救援……

与此同时，四国不断探索创新执法合作模式，拓展执法合作领域，推动联合巡逻执法行动向打击犯罪、互帮共建、互联互通、友好共建、基础援建等多元化领域拓展延伸，搭建起地区文化交流与执法合作的桥梁和纽带，走出一条共建、共享、共赢的地区安全之路。

云南省公安厅水上巡逻总队负责人表示，事实证明，中老缅泰联合巡逻执法有力保障流域安全稳定，得到四国执法部门和沿岸民众高度评价。“未来，我们将继续携手老缅泰方共同推动澜湄流域执法安全合作机制行稳致远。”

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